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Paunović poslije debakla Srbije: "Najbolje da zaboravimo sve ovo"

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ATV
05.06.2026 09:07

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Вељко Пауновић
Foto: Tanjug/ AMIR HAMZAGIĆ

Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1, a poslije debakla u Toluki selektor Veljko Paunović smatra da su bez obzira na krajnji ishod Orlovi dali sve od sebe.

Nova provjera i novi fijasko fudbalera Srbije. Nisu se Orlovi oporavili od poraza protiv Zelenorotskih Ostrva, a već je uslijedio novi od Meksika.

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„Na prvom mjestu želim da istaknem angažovanost i požrtvovanost svih momaka koji su došli na ovo putovanje koje nije bilo ni malo lako. Mislim da je u prvom poluvremenu ekipa bila u fantastičnoj energiji, veoma dobro smo kontrolisali dešavanja i poveli, došli do jako lijepog gola. Drago mi je bilo jer su trud i napor momci pretvorili u pogodak što je dobro za nas jer u posljednje vrijeme nismo postizali golove na gostovanjima“, rekao je Paunović.

Selektor je potom analizirao nastavak meča.

„Izjedanačenje je došlo njihovom zaslugom, međutim drugi gol koji je došao pred sam kraj poluvremena, koji smo sami sebi dali, puno nam je otežao posao. Momcima je to jako teško palo, ali to se dešava. Bez obzira na rezultat mislim da su momci dali sve od sebe u ovom trenutku, primili smo golove iz iznuđenih grešaka, dva smo sebi dali, morali smo bolje da intervenišemo“, rekao je Paunović.

Na kraju je zaključak da je ova dva meča najbolje zaboraviti.

„Sve su to lekcije koje moramo da naučimo, ovo je mlada ekipa koja je prvi put igrala zajedno. Bilo je i dobrih stvari, ali rezultat mnogo toga kvari. Jun je sa ovim utakmicama prošao, s obzirom na sve okolnosti na koje sam ja lično mnogo razočaran. Sve je palo na ove momke. S jedne strane mi je drago što su imali jako dobro iskustvo, dali su sve od sebe, predstavaljali svoju zemlju na najbolji način bez obzira na ova dva rezultata. Jako mi je krivo da se ovako ovaj prozor potroši. Pred nama je puno posla. Ja lično sam jako nezadovoljan i moraćemo da popravimo stvari. Vjerovatno je najbolje da jun ostavimo iza sebe i zaboravimo sve ovo“, poručio je na kraju Paunović, a prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Veljko Paunović

Srbija

Meksiko

fudbaler

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