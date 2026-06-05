Novi debakl Srbije: Meksiko zabio pet golova!

Orlovi su prvi došli do vođstva i pored inicijative domaćina, ali spletom nesrećnih okolnosti na odmor su otišli sa golom minusa. U nastavku je izvršen veliki broj izmjena, a domaćin je slavio zahvaljujući većem iskustvu, boljoj pripremljenosti, ali i ponovo nesrećnim greškama naše zadnje linije, koja je za 90 minuta igre postigla dva autogola.

Treba istaći činjenicu da je veliki broj naših mladih igrača, pogotovo onih iz Super lige Srbije, prvi put osjetilo jedan fenomenalan ambijent kakav je bio u Toluki.

MEKSIKO: Rangel, Sančez, Montes (58. Rejes)Vaskez (73. Čavez Garsija), Galardo, Fidalgo (od 58. Mora), Lira (46. Alvarez), Gutierez, Alvarado (73. Pineda), Himenez (58. Čavez), Kvinones (58. Vega).

SRBIJA: F. Stanković (62. V. Ilić), Đurđević (75. Kostov), Eraković (79. Milikić), Simić (75. P. Petrović), Bukinac (62. Avdić), Dragojević (62. Nj. Petrović), A. Stanković (75. Mimović), Ranđelović (46. Birmančević), Stanić (46. Zukić), Štulić (46. Ivanović), Lučić (79. Nedeljković).

Meč je počeo onako se i očekivalo, velikim pritiskom silno motivisanog domaćina kome je ovo bila poslednja provjera pred duel sa Južnom Afrikom, premijernim na Prvenstvu svijeta u SAD, Meksiku i Kanadi, 11. juna. Imao je Meksiko u uvodnih desetak minuta nekoliko pokušaja, ali vidjeli smo i sjajne intervencije Filipa Stankovića poslije šansi koje su imali Kvinones i Himenez.

Oslobodila se Srbija pritiska na trenutak, imali su Orlovi i prvi korner, a kako to samo fudbal može da režira, poslije inicijative Meksika, radovala se Srbija. Nagrada za veliku borbu, požrtvovanost. Dubinsku loptu uputio je Vladimir Lučić, pogrešio je Galardo, a sve kaznio Petar Stanić koji je sa nekih 20-tak metara pogodio mrežu pored istrčalog golmana Rangela.

Nastavio je domaćin sa napadima, Kvinones je bio u prilici. Ulazilo se u finiš poluvremena kada je Meksiko stigao do izjednačenja. Poslije centaršuta Gutiereza, glavom je reagovao Vaskez i Filip Stanković je sada bio nemoćan. I kada se očekivalo da se na odmor ode bez uslovno rečeno pobjednika, već je bila nadoknada, jedan nesporazum u našem šesnaestercu donio je poklon domaćinu, autogol u najgorem trenutku.

Nastavak je donio potpunu dominaciju domaćina, a prvu priliku ponosno su imali Orlovi. Pokušao je Stefan Bukinac, ali lopta je završila pored stative gola Meksika. Usledio je veliki broj izmjena, selektor Veljko Paunović je već od 46. minuta izvršio četiri, a kasnije su praktično svi igrači dobili priliku. Domaćin je povećao vođstvo u 57. minutu, lopta je pogodila stativu, došla do Himeneza koji je plasirao u mrežu. Četvrti gol ponovo je bio splet nevjerovatnih okolnosti, Meksiko je izveo korner sa desne strane, Adem Avdić je pokušao da izbaci loptu, ali prešla mu je preko noge i završila iza leđa Veljka Ilića.

I kada se očekivao kraj meča, Mesiko je postigao peti gol, Čavez se izborio za poziciju i uputio strahoviti jak udarac, toliko da se lopta odvila od mreže.

(b92)