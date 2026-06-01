Potvrđena nova pravila za Svjetsko prvenstvo, donijeće revoluciju u fudbalu

Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB) usvojio je niz revolucionarnih izmjena pravila koja će svoju premijeru doživjeti na predstojećem Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Prema riječima šefa FIFA-inih sudija Pjerluiđija Koline, ove istorijske mjere usmjerene su na eliminaciju diskriminacije, sprečavanje krađe vremena i ubrzavanje same igre.

Jedna od najrigoroznijih novina jeste uvođenje direktnog crvenog kartona za igrače koji rukom ili dresom prekriju usta tokom verbalnog sukoba na terenu.

Pored toga, automatsko isključenje zaradiće i svaki fudbaler ili član stručnog štaba koji u znak protesta odluči da napusti teren.

Ukoliko čitav tim zbog nezadovoljstva sudijskim odlukama prekine utakmicu i ode u svlačionicu, utakmica će biti registrovana službenim porazom te ekipe.

Velike promjene zahvatile su i VAR protokol, pa će sudije u video-sobi od sada moći da intervenišu kod pogrešno dosuđenih kornera i duplih žutih kartona.

Tehnologija će se koristiti i za ispravljanje grešaka kod zamjene identiteta fudbalera, ali i za sankcionisanje prekršaja napravljenih prije samog izvođenja prekida.

FIFA je odlučila da stane u kraj i improvizovanim taktičkim sastancima, pa će igračima biti strogo zabranjen odlazak do klupa i trenera dok se golmanu ukazuje pomoć.

U svrhu bržeg toka igre uvodi se vidljivo sudijsko odbrojavanje od pet sekundi za izvođenje auta i gol-auta.

Kašnjenje prilikom izvođenja auta donosi loptu protivniku, dok će se nepoštovanje roka kod gol-auta kažnjavati kornerom za suprotni tim.

Fudbaleri koji se mijenjaju imaće rok od deset sekundi da napuste teren na najbližoj tački ili će njihova zamjena morati da čeka punu minutu za ulazak.

Takođe, svaki igrač kome se ukaže ljekarska pomoć na terenu moraće da provede jedan minut van igre prije nego što dobije dozvolu za povratak.

Od ovog pravila biće izuzete samo teže povrede glave, sudari sa čuvarima mreže te situacije u kojima povrijeđeni igrač treba da šutira penal.

Na kraju, radi očuvanja zdravlja aktera, na svim mundijalskim utakmicama uvode se obavezne trominutne pauze za osvježenje sredinom svakog poluvremena, prenosi Kliks.