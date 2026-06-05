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Nataša Bekvalac zakukala zbog para

Autor:

ATV
05.06.2026 15:28

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Наташа Беквалац
Foto: Screenshot

Nataša Bekvalac već godinama važi za jednu od najuspješnijih pjevačica, a poznato je da u svoju karijeru i projekte ulaže ogroman novac kako bi ispratila sve trendove i ostavila lični pečat.

Ipak, iako se u javnosti nedavno žalila na finansijski krah, zvanični podaci govore o ogromnim zaradama.

Poznata pjevačica svoje poslovanje godinama unazad vodi preko firme “Aurora Arts”, u kojoj obavlja funkciju direktora i gdje je jedini vlasnik.

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Agencija za privredne registre nedavno je objavila zvanične podatke za 2025. godinu koji pokazuju zapanjujuće brojke.

Prema ovim informacijama, Natašina firma je tokom prošle godine prihodovala skoro 35 miliona dinara, dok su sa druge strane prijavljeni rashodi iznosili oko 14 miliona.

Nakon oporezivanja i plaćanja svih ostalih dažbina, pjevačicinoj firmi je ostao čist neto dobitak od čak 18 i po miliona dinara, odnosno oko 160.000 evra.

Šokantno priznanje: “Sve je gore”

Ovi milionski iznosi dolaze kao veliko iznenađenje, s obzirom na to da je novosadska pjevačica nedavno javno govorila o svojim finansijskim problemima, ističući da je situacija “sve gora”.

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"Promijenilo se na gore, kada su finansijski problemi u pitanju. Sve je gore. Ko zna da li ću u zatvoru završiti. Nadam se da neću u ludnici završiti, to mi je mnogo važnije", izjavila je Nataša Bekvalac, prenose mediji u Srbiji.

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Tagovi :

Nataša Bekvalac

novac

Pare

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