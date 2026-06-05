Marija dugo nije mogla da ima djecu, a onda je dobila trojke: Pojas presvete Bogorodice mi je pomogao

Čudotvornom pojasu Presvete Bogorodice do sada se poklonilo više od pola miliona ljudi, a među njima je i Marija Đukić, majka koja je sa troje djece čekala 11 sati da cjeliva Pojas Presvete Bogorodice.

"Nakon kontrola u Tiršovoj, zajedno sa suprugom i troje djece stala sam u red kako bih ispunila veliku želju koju sam dugo nosila u srcu. Prvo smo mislili da nećemo stići da dođemo, ali rok za cjelivanje pojasa bio je produžen, a nama su upravo za ponedjeljak i utorak bile zakazane kontrole u Tiršovoj. To sam shvatila kao pravi Božiji znak i nije mi bilo teško da čekam sa troje djece", kaže za RINU Marija.

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Marija je inače sa suprugom dugo vremena vodila jednu od najtežih borbi za potomstvo i dobila je trojke. Za Pojas Presvete Bogorodice bila je posebno vezana i prije nego što je stigao u Beograd.

"Pojas Presvete Bogorodice mi je donio rođak, moj Đole, sa Svete Gore još kada nismo imali djecu. Molila sam se i nosila ga dvije godine, sigurno, dok nisam ostala trudna. A onda i cijelu trudnoću. Skinula sam ga onog trenutka kada sam krenula u porođajnu salu", ispričala je Marija Đukić.

Kako dodaje, taj pojas kasnije je dala još nekim ženama, kojima je, prema njenim riječima, takođe pomogao.

Nakon što su završili sve kontrole sa djecom u Tiršovoj i čuli ono najvažnije, da je sve u redu, njen suprug je odlučio da odmah ode da čeka u redu.

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"Završili smo sa svo troje djece kontrole, Bogu hvala sve je u redu. Izlazimo iz Tiršove i suprug mi kaže: Ja odoh da čekam, a ti ih odvedi da spavaju, pa dođite. Kraj reda se nije vidio. On je stajao već šest sati u redu dok mi nismo stigli, a onda zajedno još pet", rekla je Marija.

Poseban emotivan trenutak, kako kaže, dogodio se kada se iz reda okrenula i ugledala Tiršovu.

"Vidim onaj prozor sa kog sam se molila svakog jutra da mi djeca budu dobro. Prozor sa kog sam bila uplašena, ali sam vjerovala u Boga i znala da će naši heroji uspjeti u svojoj bici", rekla je ona.

Djeca su, kako ističe, zajedno sa roditeljima provela pet sati u redu, ali to vrijeme kao da nisu ni osjetila.

"Igrali su se, jurili, prosto su uživali. A onda smo došli do ulaza u Hram. Meni su suze same tekle, ne znam zašto. Taj osjećaj je nemoguće opisati. Taj izliv emocija", navela je Marija.

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Na kraju je poručila da je zahvalna Bogu, suprugu i djeci, koja su izdržala dugo čekanje.

"Hvala ti Bože na ovom daru koji si nama podario i daj Bože da svim vjernicima bude na zdravlje i spasenje. Zahvalna sam Bogu, suprugu na želji i požrtvovanju, kao i djeci koliko su bili dobri sve vrijeme dok smo čekali", rekla je Marija Đukić.