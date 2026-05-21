Logo
Large banner

Kum nije dugme: Zašto kumstvo ne valja odbijati?

Autor:

ATV
21.05.2026 19:58

Komentari:

0
Значајна церемонија крштења са бебом коју држе чланови породице у црквеном окружењу.
Foto: Lopz Jr/Pexels

Kum nije običan gost na svadbi ili svečani svjedok krštenja. Kum je, u tradiciji našeg naroda, duševni srodnik, neko ko ulazi u porodicu ne po krvi, već po duhovnoj vezi. Njegova uloga je i simbolična i odgovorna - on je tu da svjedoči pred Bogom, da podrži, zaštiti, i - ako zatreba - preuzme brigu.

Kum koji je krstio dijete ima i moralnu odgovornost da brine o njemu ako roditelja više nema. Nije to pravni nalog, već duhovni. Nije obaveza, već zavjet. To je ono što kumstvo čini svetim: ne prisilu, već ljubav.

vatrogasci

Hronika

Brat i sestra iz BiH stradali nakon što je požar zahvatio njihov stan u Beču

Kad vas neko pozove da mu budete kum - znajte šta vam je poklonio

Poklonio vam je povjerenje. Poklonio vam je mjesto u svojoj porodici. Poklonio vam je čast koju ne nude svakome. Zato, ako neko izgovori riječi: "Hoćeš li mi biti kum?", razmislite duboko. Ne gledajte u novčanik, već u srce. Jer kum nije dugme, kum je dio duše.

Odbiti kumstvo - šta narod kaže

U srpskom narodnom predanju, postoje brojna upozorenja šta može zadesiti onoga ko odbije kumstvo. Ne kao prijetnja, već kao pouka.

Ako odbiješ da budeš kum na vjenčanju, govori se da ćeš teško pronaći sopstvenu srodnu dušu.

Буре са тијелом Нешовића

Srbija

Objavljeni snimci izvlačenja bureta u kojem je tijelo Nešovića

Ako ne pristaneš da budeš kum na krštenju, vjeruje se da ćeš sam ostati bez poroda, jer si se odrekao dužnosti da duhovno vodiš dijete.

A ako izabereš da okreneš leđa ovoj časti iz lične udobnosti, kažu da te u životu može pratiti osjećaj usamljenosti i nedostatka pravog prijateljstva.

Литургија Спасовдан

Banja Luka

Obilježen Spasovdan u Banjaluci: "Samo vjera u Boga nas spasava"

Naravno, sve ovo su simbolične poruke - ne formule kazne, već poziv na odgovornost i svijest da je biti kum više od trenutne časti - to je doživotna veza.

(Novosti Magazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kum

kumstvo

porodica

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ајфелов торањ у Паризу.

Svijet

Dio Ajfelovog tornja prodat na aukciji

1 h

0
Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац

Republika Srpska

"Dobrila Kukolj ostavila neizbrisiv trag u kulturi sjećanja Srpske"

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током догађаја о ублажавању федералног правила о расхладним средствима, у Овалном кабинету Бијеле куће, у четвртак, 21. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Vašington će preuzeti uranijum od Teherana

2 h

0
Милорад Додик се обраћа на сједници Главног одбора СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: SNSD je pobjednik izbora

2 h

6

Više iz rubrike

Отац држи говор на кћеркиној свадби

Porodica

''Kad otac priča iz srca, svi ćute'': Ljudi u suzama zbog emotivnog govora oca na kćerkinoj svadbi

3 d

0
породица родитењи и дјеца

Porodica

Jedini roditeljski savjeti koji su vam potrebni

3 d

0
Србин и Хрватица одушевили регион

Porodica

Vjenčanje Srbina i Hrvatice oduševilo sve

1 sedm

0
Феномен: Родила близанце који немају исте очеве

Porodica

Fenomen: Rodila blizance koji nemaju iste očeve

2 sedm

0

  • Najnovije

21

19

Trišić Babić: SNSD najjača politička snaga u Srpskoj, potvrdićemo pobjedu

21

09

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

21

08

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

21

05

Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

21

02

Dodik: Nosimo odgovornost za Srpsku i narod koji u njoj živi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner