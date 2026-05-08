Vjenčanje Srbina i Hrvatice oduševilo sve

Autor:ATV
Komentari:0
Dok se i danas širom regiona pokreću rasprave o razlikama, podjelama i starim temama među narodima bivše Jugoslavije, koje nerijetko izazivaju tenzije, život često pokaže sasvim drugačiju sliku.
Ljudi se upoznaju, zaljubljuju, osnivaju porodice i zajedno slave, bez obzira na to iz koje države dolaze ili pod kojom zastavom su odrasli.
Upravo jedan takav prizor osvanuo je na jednom TikTok profilu, gdje je objavljen snimak srpsko-hrvatske svadbe održane u Frankfurtu, u Njemačkoj. Video je za kratko vrijeme postao viralan, a prizori sa vjenčanja raznježili su mnoge korisnike društvenih mreža.
Kako je navedeno, mlada dolazi iz Hrvatske, dok je mladoženja iz Srbije.
Njihovo vjenčanje proteklo je u atmosferi ispunjenoj muzikom, osmijesima i veseljem, a posebnu pažnju privukla je svadbena kolona koja je prolazila ulicama Frankfurta, prenosi "Blic".
Na čelu kolone vijorila se srpska zastava, odmah iza nje i hrvatska, dok se iz automobila čula narodna muzika. Prolaznici su zastajali, snimali atmosferu i sa osmijehom posmatrali slavlje koje je spajalo dvije porodice, ali i dvije različite sredine.
Nakon vožnje kroz grad, slavlje je nastavljeno ispred opštine, gdje su se mladenci i zvanično vjenčali. Tamo su ih dočekali i nezaobilazni trubači, koji su dodatno podigli atmosferu i upotpunili veselje.
Snimak srpsko-hrvatske svadbe se ubrzo proširio društvenim mrežama, a komentari podrške i lijepih želja samo su se nizali. Mnogi su mladencima poželjeli dug i srećan zajednički život, dok su drugi poručili da upravo ovakve scene pokazuju kako su ljubav, poštovanje i zajedništvo jači od svih podijela.
“Ovakve ljubavi su mi najdraže”, “Neko širi ljubav, neko mržnju. Sretno vam bilo, uvijek se veselili. Lijep pozdrav iz Slovenije”, “E ovo, ljubav koja pobjeđuje sve!”, “E ovo se zove dijaspora. Tako mi to radimo, ne gledamo ko je ko”, “Samo će ljubav spasiti svijet”, “Još samo fali da kum bude Bosanac i to je to, živjeli”, glasili su samo neki od komentara ispod objave.
