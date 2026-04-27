Zajedno i u vječnosti: Branislav i Valerija umrli dan za danom

Postoje ljubavi koje su toliko snažne i istrajne da se o njima najčešće čita u romanima.

Ipak, jedna takva priča osvanula je na mjestu gdje se riječi biraju najpažljivije - u čitulji dnevnog lista "Politika".

Oproštajna poruka porodice Ćalasan nije samo obavještenje o gubitku. To je svjedočanstvo o zajedničkom putu Branislava (84) i Valerije (82), supružnika koji su decenijama koračali ruku pod ruku, da bi na kraju, u razmaku od samo jednog dana, zajedno zakoračili i u vječnost. Njihovi najmiliji oprostili su se od njih riječima koje paraju srce:

"Sa neizmjernom tugom i bolom u srcu, javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da su naši voljeni Branislav i Valerija Ćalasan, preminuli dan za danom, Branislav sa 84 i Valerija sa 82 godine ostavivši za sobom prazninu koja se ničim ne može ispuniti.

Zajedno su prošli kroz život ispunjen ljubavlju i međusobnom snagom, ostavljajući za sobom godine koje su bile protkane dobrotom, toplinom i posvećenošću porodici. Hvala vam za svu ljubav, dobrotu i snagu koju ste nesebično delili sa nama. Vaša toplina i pažnja zauvijek će živjeti u našim mislima i srcima. Počivajte u miru. Zauvijek ćete biti deo naših misli i sjećanja."

Iako o Branislavu i Valeriji nemamo biografske podatke - ne znamo gdje su rođeni, gdje su radili ili proveli mladost - ovih nekoliko redova govori mnogo.

Iz njihove čitulje izvire pretpostavka o ljubavi toliko dubokoj da su dve duše postale jedna cjelina. Čini se da je ta bliskost stvorila neraskidivu vezu, zbog koje ovaj svijet nisu mogli, ili nisu htjeli, da napuste odvojeno. U tekstu koji je porodica podijelila sa javnošću, riječ "snaga" se ponavlja sa posebnim naglaskom. To sugeriše da Branislav i Valerija nisu bili samo dragi roditelji, baka i deka; oni su bili stubovi i zaštitnici. Prolazeći kroz iskušenja koja nose decenije života, oni su jedno drugom, ali i svojim potomcima, bili nepokolebljiv oslonac i izvor sigurnosti.

Iako su njihova srca utihnula skoro u isto vrijeme, trag koji su ostavili u životima porodice, prijatelja i poznanika sigurno neće izblijedeti. Valerija i Branislav otišli su onako kako su i živjeli - zajedno, prenosi Telegraf.