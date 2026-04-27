Žvaka dijeta je opasna: Stručnjak upozorio na trend u Srbiji

Žvaka dijeta, kako je zovu, postala je novi hit među mladima, ali stručnjaci upozoravaju da ovakav način "mršavljenja" može dovesti do kolapsa organizma.

Zabilježen je i slučaj djevojčice (13) koja je poslije nekoliko dana završila na infuziji. Da je ovaj trend prisutan među djevojčicama, potvrdio je za "Kurir" pedijatar dr Saša Milićević.

"To što one rade je opasno! Te žvake, sem što imaju šećer, zapravo nemaju nikakve druge supstance koje su potrebne za funkcionisanje organizma, posebno ne za mladi organizam. Ta žvaka im podigne nivo šećera i onda ih to drži, ali nema ni vitamine, minerale, proteine, ugljene hidrate, a to je ono što je neophodno za funkcionisanje", navodi dr Milićević.

Može doći i do iritacije želuca, što je takođe štetno.

"Njihov organizam je u periodu rasta i razvoja i njima je potrebno više hranjivih materija nego odraslima. Posebno je opasno ako djevojčice pribjegavaju ovoj dijeti tokom menstrualnog ciklusa, onda organizam počinje da se muči, a ako ne uzimaju tečnost, to može da bude još gore. To nije prava dijeta, to je mučenje organizma, prava dijeta znači smanjivanje kalorija, a ne uskraćivati mu ono što je potrebno za normalan rast i razvoj", kaže doktor.

Ukoliko se duže vrijeme ne uzimaju hranjive materije, prema njegovim riječima, može doći i do prestanka menstruacije, poremećaja hormonskog statusa, što je zaista opasno.

"Moram da napomenem da dijetu može da prepiše samo ljekar ili nutricionista koji je zadužen za to. Koliko dugo organizam može da funkcioniše bez hrane, individualno je i zavisi od uzrasta, ali ako je to vitalna osoba, može i do nekoliko dana, a već poslije trećeg dana dolazi do kolapsa. Mogu da završe na infuziji, da kolabiraju, padnu na ulici, ne mogu lijepo da pohađaju nastavu, budu dekoncentrisani, može doći i do poremećaja stolice, a ako pritom ne unose i tečnost, doći će i do smanjivanja izlučivanja urina, što takođe može biti opasno", naglasio je dr Milićević i dodao:

"Vide to na društvenim mrežama, pa prenose jedna drugoj. To nije dijeta, nego ludorija i iscrpljivanje organizma".

Nutricionistkinja Milka Raičević upozorava da je ovakav način mršavljenja izuzetno opasan i da može ostaviti ozbiljne posljedice po zdravlje, posebno kod dece i tinejdžera.

"Zbog činjenice da ništa ne jedete, lučite pljuvačku, koja bukvalno natapa želudac, koji nema ništa da svari, unese, razgradi, pa vi bukvalno jedete sami sebe. Gubite kilograme, da, ali ništa od toga nije dobro. To što je djevojčica završila na infuziji, znači da je kod nje bila dehidratacija totalna. Ta slatkoća vam trenutno da energiju, koja poslije toga padne. U svakom slučaju nije bezopasno, žvakanje žvaka čak nije poželjno. Vi na prazan stomak unosite prevelike količine pljuvačke, a želudac nema šta da svari, te dijete ne treba primjenjivati! Da biste uopšte bili zdravi, bilo bi idealno i poželjno imati tri izbalansirana obroka. Djeca ne treba da slušaju savete sa interneta, već savjete stručnjaka", rekla je ona.

