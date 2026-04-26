Simptomi koji se javljaju 7 dana prije moždanog udara

26.04.2026 11:55

Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Zahvaljujući napretku u liječenju, danas više ljudi preživljava moždani udar nego nekada. Moždani udar nastaje kada se prekine dotok krvi u dio mozga, uzrokujući odumiranje moždanih ćelija.

U zavisnosti od zahvaćenog područja, posljedice mogu uticati na fizičke, kognitivne i emocionalne funkcije”, objašnjava „Stroke Association“, koja upozorava da je moždani udar hitno medicinsko stanje i da treba odmah pozvati hitnu pomoć ako se primjete znakovi.

Pogledajte dobro osobu

Kako bismo prepoznali moždani udar, stručnjaci preporučuju korišćenje akronima FAST:

1. F (Face – lice): može li osoba da se nasmiješi ili joj je jedna strana lica opuštena?

2. A (Arms – ruke): može li da podigne obe ruke?

3. S (Speech – govor): govori li jasno ili su riječi nerazumljive?

4. T (Time – vrijeme): ako primjetite neki od ovih znakova, odmah pozovite hitnu pomoć.

Osim ovih simptoma, mogu se javiti i iznenadna slabost na jednoj strani tijela, vrtoglavica, zamućen vid, zbunjenost ili jaka glavobolja. Stroke Association naglašava: “Ako primjetite bilo koji od ovih znakova, ne čekajte – pozovite hitnu pomoć odmah.”

Mini moždani udar

Mini-moždani udar ili TIA (tranzitorna ishemijska ataka) izaziva privremeni prekid protoka krvi u mozak i često se pogrešno doživljava kao bezazlena “čudna epizoda”. Iako simptomi prolaze unutar 24 sata, „Stroke Association“ upozorava: “Više od jedne od 12 osoba doživi puni moždani udar unutar nedelju dana nakon TIA-e, a najveći rizik je u prvim danima. Oko 10.000 moždanih udara godišnje moglo bi da se spreči pravovremenim prepoznavanjem i liječenjem mini-moždanog udara.”

Tri neobična znaka

Osim toga, stručnjaci posebno upozoravaju na tri neobična znaka koja mogu ukazivati na moždani udar nedjelju dana unaprijed:

Iznenadna, intenzivna glavobolja – tzv. sentinel glavobolja, jaka i dugotrajna, različita od uobičajenih glavobolja, pojavila se kod 14,7 odsto pacijenata pre moždanog udara

Nepravilni srčani ritam (atrijska fibrilacija – AF): može izazvati lupanje srca, preskakanje otkucaja, umor, otežano disanje ili bol u prsima, a povećava rizik od moždanog udara pet puta, prenosi Najžena.

Neočekivana iscrpljenost ili slabost – nagli umor ili slabost mogu biti znak da mozak već ima problema sa snabdjevanjem krvi.

Ako primjetite ove simptome, odmah potražite ljekarsku pomoć.

