Institut o imunizaciji u Republici Srpskoj: Nedovoljno

Obuhvat imunizacijom u Republici Srpskoj za 2025. godinu je niži od obuhvata koji je potreban za kolektivni imunitet, rečeno je Srni u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Povodom Svjetske sedmice imunizacije, koja se obilježava od 24. do 30. aprila, iz Instituta navode da je analizom dostavljenih podataka iz zdravstvenih ustanova koje sprovode proces vakcinacije, kod prve doze vakcine protiv tuberkuloze i vakcine protiv hepatitisa B, uočeno da je obuhvat vakcinacije oko 97 odsto.

"Kod prve doze kombinovanom DTaP-IPV-Hib vakcinom (vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize i bolesti koje izaziva bakterija hemofilus influence tip b) obuhvat iznosi oko 92 odsto. I dalje se bilježi pad obuhvata u revakcinaciji kombinovanom DTaP-IPV-Hib vakcinom u odnosu na primovakcinaciju", naveli su u Institutu.

Kada je u pitanju MRP vakcina - vakcina protiv malih boginja, rubele i zaušnjaka, obuhvat vakcinacijom prvom dozom vakcine je 52,86 odsto, a drugom 71,02 odsto za Republiku Srpsku.

Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jelena Đaković Dević rekla je Srni da se u Republici Srpskoj, imunizacija obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o imunizaciji i hemoprofilaksi protiv zaraznih bolesti.

Ona je navela da je programom mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti za područje Republike Srpske, koji se donosi za svaku godinu, definisan kalendar obavezne vakcinacije djece i omladine, koja je besplatna za svu djecu i omladinu koja joj podliježu.

Devićeva je navela da su kalendarom obuhvaćene vakcine protiv 10 zaraznih bolesti - tuberkuloza, hepatitis B, difterija, tetanus, veliki kašalj, dječija paraliza, infekcije koje izaziva bakterija hemofilus influence tip b, male boginje, rubela i zaušnjaci.

Ona je navela da je pored sistematske vakcinacije djece i omladine, u Republici Srpskoj obavezna i vakcinacija lica koja su izložena povećanom riziku od nastanka nekih zaraznih bolesti.

"Tako je obavezna vakcinacija protiv hepatitisa B za zdravstvene radnike, za lica koja rade na održavanju čistoće u javnim komunalnim preduzećima, te za lica koja vrše tetoviranje, stavljanje pirsinga i druge zahvate koji narušavaju integritet kože", istakla je Devićeva.

Ona je podsjetila da je u martu 2023. godine u Republici Srpskoj počela preporučena vakcinacija protiv humanog papiloma virusa, za uzrast od devet do 14 godina.

"U martu 2025. godine, gornja uzrasna granica za preporučenu vakcinaciju protiv HPV je povećana sa 14 na 17 godina, što znači da sva djeca od devet godina života do navršenih 17 godina i 364 dana života mogu primiti vakcinu protiv HPV-a bez plaćanja nadoknade od strane korisnika usluga", rekla je ona.

Ona je istakla da je ovo veliki korak u zdravstvenom sistemu, jer ta vakcina nudi najbolju zaštitu od ozbiljnih bolesti koje izaziva humani papiloma virus, uključujući rak grlića materice.

Devićeva je rekla da Republika Srpska već dugi niz godina učestvuje u obilježavanju Evropske/Svjetske sedmice imunizacije sa ciljem podizanja svijesti o značaju imunizacije.

Ona je navela da će u okviru obilježavanja ovogodišnje Sedmice imunizacije u Republici Srpskoj centralni skup povodom obilježavanja Sedmice imunizacije u organizaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa Unicefom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom biti održan u ponedjeljak, 27. aprila, u gradu Istočno Sarajevo.

Svake godine, krajem aprila Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetsku sedmicu imunizacije, sa ciljem da se promoviše imunizacija kao ključna mjera za prevenciju bolesti i zaštitu života.

Ove godine moto Svjetske sedmice imunizacije je "Za svaku generaciju, vakcine djeluju".

U okviru navedene teme, kampanja će se fokusirati na značaj vakcinacije u svim generacijama, jačanje javnog povjerenja, podršku zdravstvenim radnicima i osiguravanje jednakog pristupa zaštiti za sve zajednice i pojedince. Ove godine posebno se ističe značaj i uloga imunizacije u svim starosnim grupama.