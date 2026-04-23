Smrtonosna infekcija se širi Evropom: Student preminuo četiri sata poslije pojave simptoma

Zdravstvene vlasti Australije upozoravaju svoje građane koji putuju u Evropu na smrtonosnu talas meningokokne B infekcije, nakon iznenadne smrti rođaka i kuma kuvara Krisa Džarmara.

Aleksandar Znader Filogenis (21) bio je na univerzitetskoj razmjeni u austrijskom glavnom gradu Beču dok je bio na četvrtoj godini studija hemijskog inženjeringa i finansija.

Filogenis je obolio od agresivnog soja meningokokne B bakterije koja se trenutno široko širi Evropom.

Preminuo je nakon četiri sata poslije pojave prvih simptoma, uključujući glavobolju i osip. Džarmer je opisao svog rođaka kao talentovanog, sportskog mladića.

"Zander je bio fit, igrao je košarku, fudbal i bio je izuzetno inteligentan, bio je toliko pametan", rekao je za 7NEWS.

Mladi student je "uživao u životu" tokom boravka u inostranstvu prije nego što je iznenada obolio, sa glavoboljom i osipom, simptomima koji su se brzo pogoršavali.

Džarmer je rekao da govori o ovom tragičnom događaju kako bi podigao svijest o tome koliko brzo bolest može da napadne.

"Misliš da si mlad, da si samo uhvatio neki virus ili grip i da ćeš se oporaviti", rekao je. "Desi se tako brzo — to je tragično."

Zanderovi roditelji i braća su otputovali u Beč na njegovu sahranu, dok će se u Pertu sljedećeg mjeseca održati memorijalna služba za proširenu porodicu i prijatelje.

Poziva na oprez i vakcinaciju

Strastveni navijač "Crows-a" biće odlikovan personalizovanim dresom.

"Stići će mu dres sa brojem 21 i njegovim imenom na leđima koji moja sestra može okačiti u njegovoj sobi", rekao je Džarmer.

Zdravstvene Australije pozivaju putnike da budu svjesni simptoma meningokokne bolesti i da osiguraju da su vakcinacije ažurirane prije nego što krenu u inostranstvo.

Stručnjaci kažu da je meningokokna B bolest agresivna i da kada simptomi počnu, svaki sekund je važan.

Aktivacijom određenog okidača (pad imuniteta, prethodna virusna upala gornjeg respiratornog trakta i sl.) može doći do prelaska Neisserie meningitidis sa sluznice ždrijela u krvotok, čime dolazi do pokretanja imunološkog mehanizma organizma i stanja koje nazivamo menigokokna sepsa. Poseban afinitet Neisseria meningitidis ima za moždane ovojnice (meninge) pa je tako i česti uzročnik meningitisa, piše stetoskop.info.

Izvor zaraze je čovjek, češće asimpotmatski kliconoša nego bolesnik. Prenos zaraze je kapljični iako rjeđe može biti i direktnim kontaktom.

Meningokokni meningitis može u kliničkoj slici varirati od laganog do teškog oblika koji završava letalno u roku 24 do 48 sati. Srednje teški oblik bolesti može početi na dva načina.

U nekih bolesnika prethodi meningitisu nazofaringitis ili katar gornjih disajnih puteva. Ovaj stadijum traje 2 dana ili više, bolesnici se žale na bol iza nosa, bol pri gutanju, kašlju, a i temperatura im je povišena.

U drugim slučajevima bolest počinje naglo, groznicom, visokom temepraturom. U jednom i drugom slučaju se ubrzo nakon spomenutih simptoma javljaju glavobolja, bol po cijelom tijelu, mučnina i povraćanje i drugi specifični i opšti simptomi gnojnih meningitisa (meningealni sindrom), takođe se javljaju neki simptomi koji su karakteristični za meningokokni meningitis.

Na koži se javlja, kao posljedica oštećenja kapilara u toku bakteriemije, osip u obliku petehija ili ekhimoza, a u najtežim slučajevima dolazi i do obilnijih krvarenja.

Osip se javlja u 25 - 60% slučajeva, može varirati od izrazito rijetkog do gustog. Na koži se takođe javlja i herpes febrilis koji je kod meningokoknog meningitisa relativno čest tako da je i dijagnostički značajan. Javlja se između 3. i 5. dana bolesti.

(Tanjug)