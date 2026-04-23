Logo
Large banner

Pravilo 3-3-3 topi kilograme brzinski, a imaćete i zdravije navike

Autor:

ATV
23.04.2026 10:33

Komentari:

0
Foto: Pexel/ Beyzaa Yurtkuran

Mnogi ga zovu malim trikom za velike promjene, jer pravilo 3-3-3 skida kilograme, a i navikava vas da zdravo živite.

Ukoliko želite da se oslobodite viška kilograma, možda je vrijeme da isprobate pravilo 3-3-3. To je lako zapamtljiv pristup mršavljenju, zasnovan na tri ključne navike: pravilnoj ishrani, hidrataciji i svakodnevnoj vježbi.

Pravilo 3-3-3 je zapravo prilično jednostavno: jedite tri uravnotežena obroka dnevno, popijte tri flaše vode do sredine popodneva i budite aktivni tri sata dnevno. Ako se pridržavate ovih pravila, rezultati mršavljenja i bolji osjećaj uopšte će uslijediti.

1. Tri uravnotežena obroka dnevno

Zaboravite na preskakanje obroka ili stalno grickanje – fokusirajte se na tri specifična, hranljiva obroka. Doručak, ručak i večera treba da sadrže kombinaciju proteina, zdravih masti i vlakana kako biste bili siti i stabilizovali nivo šećera u krvi.

2. Tri flaše vode do sredine popodneva

Hidratacija igra veliku ulogu u metabolizmu i ukupnom nivou energije. Preporučuje se piti oko 1,5 do 2 litra vode – idealno raspoređeno od jutra do sredine popodneva. Ovo održava tijelo dovoljno hidriranim tokom cijelog dana, a istovremeno izbjegava prekomjerno pijenje uveče, što često rezultira buđenjem tokom noći radi odlaska u toalet.

3. Tri sata dnevno u pokretu

Ne morate da provedete tri sata u teretani – ovdje se računa bilo koji oblik kretanja. Hodanje, penjanje uz stepenice, obavljanje kućnih poslova, šetnja psa ili lagano istezanje – sve što nije sjedenje se računa u ovu kvotu.

Cilj je da smanjite vrijeme provedeno u statičnom položaju i podstaknete tijelo da se prirodno kreće tokom dana. Upravo ova vrsta svakodnevne aktivnosti ima veliki uticaj na zdravlje i tjelesnu težinu na duži rok, piše Superžena

Pravilo 3-3-3 ne obećava brza čuda, ali nudi održiv i realan način za gubitak težine i usvajanje zdravijih navika, bez stresa i osjećaja uskraćenosti. Zato ga mnogi već nazivaju malim trikom za velike promjene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dijeta

zdravlje

mršavljenje

mršavljenje i dijete

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Small banner