Da li više drijemanja prestavlja zdravstveni rizik za starije osobe: Evo šta kaže istraživanje

Prekomjerno dnevno drijemanje povezano je s većim rizikom od smrtnosti kod starijih odraslih osoba, prema novom istraživanju "Mass General Brighama".

Između 20 i 60 odsto starijih odraslih osoba drijema, prema istraživačima.

Društvo Sutra sunčano i toplije, ali vjetrovito

Iako se pokazalo da povremeno drijemanje djeluje osvježavajuće, često ili produženo dnevno drijemanje u ovoj grupi povezano je s raznim zdravstvenim problemima.

Studija je pratila 1.338 starije odrasle osobe skoro 19 godina, prateći vrijeme i trajanje njihovih navika dnevnog drijemanja pomoću trakera koji se nosi na ruci. Zatim su ispitali stope smrtnosti od svih uzroka.

Duže, češće drijemanje - ili drijemanje ujutro - bilo je povezano s povećanim rizikom od smrtnosti i može biti rani znak upozorenja na pogoršanje temeljnog zdravlja, prema saopštenju za javnost "Mass Brighama".

Republika Srpska "Naša moć, naša Planeta": Obilježen Dan planete Zemlje sadnjom žute bukve

Jutarnje drijemanje povezano je s oko 30 odsto povećanja rizika od smrtnosti, a svaki dodatni sat dnevnog drijemanja povezan je s oko 13 odsto većim rizikom, otkrila je studija. Svako dodatno drijemanje dnevno povećavao je rizik za otprilike 7 odsto.

"Prekomjerno drijemanje kasnije u životu povezano je s neurodegeneracijom, kardiovaskularnim bolestima i još većim morbiditetom, ali mnogi od tih nalaza oslanjaju se na samoprocjenu navika drijemanja i izostavljaju metrike poput kada i koliko su ta drijemanja redovna", rekao je u saopštenju za javnost glavni autor Čenlu Gao, doktor specijalista, istraživač na odjelu anesteziologije u bolnici Masačusets.

Još je rekao:

"Naša studija jedna je od prvih koja pokazuje povezanost između objektivno izmjerenih obrazaca drijemanja i smrtnosti te sugeriše da postoji ogromna klinička vrijednost u praćenju obrazaca drijemanja kako bi se rano otkrila zdravstvena stanja."

Hronika Akcija ”Šešir”: Advokat uhapšen nakon što je od klijenta tražio 60.000 KM

Studija je imala neka ograničenja. Budući da je bila opservacionog dizajna, pokazala je samo da drijemanje može odražavati temeljnu bolest, ali nije dokazalo da uzrokuje smrtnost.

Istraživanje nije uzelo u obzir nikakva zdravstvena stanja koja doprinose tome, a uređaji za praćenje sna mjerili su samo kretanje, a ne i aktivnost mozga. To znači da se odmor u nekim slučajevima može pogrešno klasifikovati kao san.

Takođe, budući da je populacija istraživanja bila ograničena na starije, bijele odrasle osobe na Srednjem zapadu, rezultati se možda neće odnositi na druge grupe.

"Važno je napomenuti da je ovo korelacija, a ne uzročnost. Prekomjerno drijemanje vjerovatno ukazuje na temeljnu bolest, hronična stanja, poremećaje spavanja ili cirkadijalnu disregulaciju", rekao je Gao.

Banja Luka Cvijanović: 22. april je trajan podsjetnik na hrabrost i slobodarsku tradiciju naših predaka

Nastavio je:

"Sada kada znamo da postoji jaka korelacija između obrazaca drijemanja i stope smrtnosti, možemo argumentovati za implementaciju nosivih procjena dnevnog drijemanja kako bismo predvidjeli zdravstvena stanja i spriječili dalje pogoršanje."

Studija je podržana bespovratnim sredstvima Nacionalnog instituta za zdravlje i pridruženih istraživačkih programa, navodi "Fox".