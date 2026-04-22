Snijeg se vratio u Republiku Srpsku

22.04.2026 16:24

Foto: Pexel/ Teagan Hunt

Zima se ne predaje ni krajem aprila. Snijeg se vratio u dijelove Republike Srpske u srijedu, 22. aprila, i to na Jahorini.

Na lokalnim putevima snježne padavine su usporile saobraćaj pa se vozači pozivaju na oprez.

Na Fejsbuk stranici Policija zaustavlja-regija Istočno Sarajevo objavljena je i fotografija aprilskog snijega.

I druge stranice objavljuju fotografije snijega na Olimpijskoj ljepotici na samom kraju aprila.

I na fotografijama koje objavljuje Jahorina live može se vidjeti da je ova planina pod snijegom.

Prognoza

Inače, meteorolozi su za srijedu, 22. april, najavili pretežno oblačno vrijeme uz lokalno slabu kišu u velikom dijelu Republike Srpske.

Sredinom dana se očekuje promjenjivo oblačno uz sunčane periode.

"Od sredine dana i tokom popodneva razvoj oblaka uz povremenu kišu i pljuskove koji će se premještati od sjevera ka jugu. Do večeri prestanak padavina i pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18 stepeni Celzijusovih, na jugu do 22 stepena, u višim predjelima od šest stepeni", istakli su.

U četvrtak, 23. aprila, očekuje se jutro hladno, ponegdje uz slab mraz. Tokom dana, kako je najavljeno, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od nula do četiri, na jugu do osam stepeni, u višim predjelima od minus tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 10 stepeni.

