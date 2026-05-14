Njemačka auto-industrija ukida 225.000 radnih mjesta

Njemačka automobilska industrija suočava se sa egzistencijalnom krizom koja bi do 2035. godine mogla da košta zemlju ukupno 225.000 radnih mjesta, upozorilo je Udruženje automobilske industrije (VDA).

Prema najnovijim analizama, očekivani pad zaposlenosti je drastičniji nego što se prvobitno predviđalo, a glavni razlozi su gubitak konkurentnosti Njemačke kao poslovne lokacije i rigidna regulativa Evropske unije.

Ranije studije VDA predviđale su neto gubitak od oko 190.000 radnih mjesta u periodu od 2019. do 2035. godine, s obzirom na to da je proizvodnja električnih vozila manje kompleksna od one sa motorima na unutrašnje sagorijevanje, ali realnost je još gora. Od 2019. godine već je izgubljeno oko 100.000 radnih mjesta, a očekuje se da će do 2035. taj broj narasti na ukupno 225.000. To znači da je rizik sada za 35.000 radnih mjesta veći nego u procjenama od prije samo dvije godine.

"Njemačka više ne stvara dovoljno novih radnih mjesta jer su domaći uslovi poslovanja postali nekonkurentni na međunarodnom nivou", navodi se u izvještaju VDA.

Poslovi koji prate digitalnu i zelenu transformaciju sve češće se otvaraju u inostranstvu, a ne u Njemačkoj. Srž problema počiva u regulativi Evropske unije o emisijama ugljenika, koja od 2035. godine praktično dozvoljava samo registraciju novih električnih vozila i onih na vodonik, tvrdi VDA.

Predsjednica VDA Hildegard Miler upozorava da su visoki porezi, skupi energenti, visoki troškovi rada i prekomjerna birokratija natjerali kompanije da investicije usmjere van Evrope, prenosi B92.

