Koliko je koštala "Zvijezda"? Zvanično prodat čuveni hrvatski brend

Potpisivanjem ugovora o prenosu udjela, Fortenova grupa i Žito su danas i formalno završili proces kojim Zvijezda plus i Zvijezda Slovenija prelaze u vlasništvo Žito grupe.

Žito je tako postalo vlasnik 100 odsto poslovnih udela u društvima Zvijezda Plus i "Zvijezda Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino", Ljubljana.

Nakon što su sva regulatorna tijela odobrila koncentraciju, potpisivanjem ugovora realizovana je jedna od najznačajnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji, navodi se u saopštenju.

Vrijednost transakcije 115.7 miliona evra

Kupoprodajna cijena definisana ugovorom iznosi 94,06 miliona evra, a u skladu sa ugovorenim mehanizmom određivanja cijene moguće su dodatne korekcije kupoprodajne cijene u narednom periodu.

Nakon uključene finansijske imovine i obaveza društava koja se preuzimaju, vrijednost transakcije iznosi 115,72 miliona evra.

Žito je sredstva za sprovođenje transakcije obezbijedilo putem kredita poslovnih banaka u iznosu od 90 miliona evra i sopstvenim sredstvima, prenosi Seebiz.

"Za nas ova transakcija označava dalje jačanje naše prehrambene industrije, proizvodnih kapaciteta i regionalnog prisustva, a uvereni smo da će naše zajedničko znanje, iskustvo i proizvodni potencijal stvoriti dodatnu vrijednost za potrošače, zaposlene i partnere", izjavio je predsjednik Uprave Žito grupe Marko Pipunić.

Član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško istakao je da je siguran da su obe grupe ovim poslom napravile dobar izbor za razvoj jer ne otvaraju samo nove faze u sopstvenom poslovanju već i u međusobnom partnerstvu.

S jedne strane, u Fortenova grupi, kako je rekao, imaju vodeću regionalnu maloprodajnu mrežu, a s druge velikog regionalnog prehrambenog proizvođača. Međusobna podrška u poslovanju predstavlja veliki razvojni podsticaj za obe grupe.