Srbin preuzeo BMW!

BMW je zvanično dobio novog izvršnog direktora, pošto je Milan Nedeljković danas preuzeo funkciju CEO-a kompanije, nasledivši Olivera Cipsea nakon gotovo sedam godina na čelu njemačkog automobilskog giganta.

Nedeljković, koji je do sada bio član uprave zadužen za proizvodnju, funkciju predsjednika Upravnog odbora i glavnog izvršnog direktora preuzeo je 14. maja 2026. godine, što je ranije potvrdio i Nadzorni odbor kompanije.

U kompaniji ističu da Nedeljković važi za jednog od ključnih ljudi iza projekta „Neue Klasse“, nove generacije električnih vozila koja predstavlja najveću transformaciju u istoriji BMW-a, objavio je businesschief.com.

Predsjednik Nadzornog odbora BMW-a Nikolas Peter izjavio je da Nedeljković posjeduje „stratešku viziju, snažne izvršne sposobnosti i preduzetnički način razmišljanja“, ocjenjujući da upravo takav profil lidera treba kompaniji u periodu velike transformacije automobilske industrije.

Milan Nedeljković je u BMW stigao još 1993. godine kao pripravnik, a tokom karijere vodio je ključne fabrike kompanije u Oksfordu, Lajpcigu i Minhenu. Od 2019. godine bio je član Upravnog odbora zadužen za globalnu proizvodnju, prenosi Telegraf.

Njegov dolazak na čelo BMW-a dolazi u trenutku kada se kompanija suočava sa velikim izazovima - jačanjem kineske konkurencije, pritiskom Tesle, rastućim američkim carinama i ubrzanom tranzicijom ka električnim vozilima.