Logo
Large banner

Srbin preuzeo BMW!

Autor:

ATV
13.05.2026 15:40

Komentari:

1
Србин преузео BMW!
Foto: Tanjug/AP/Andy Wong

BMW je zvanično dobio novog izvršnog direktora, pošto je Milan Nedeljković danas preuzeo funkciju CEO-a kompanije, nasledivši Olivera Cipsea nakon gotovo sedam godina na čelu njemačkog automobilskog giganta.

Nedeljković, koji je do sada bio član uprave zadužen za proizvodnju, funkciju predsjednika Upravnog odbora i glavnog izvršnog direktora preuzeo je 14. maja 2026. godine, što je ranije potvrdio i Nadzorni odbor kompanije.

U kompaniji ističu da Nedeljković važi za jednog od ključnih ljudi iza projekta „Neue Klasse“, nove generacije električnih vozila koja predstavlja najveću transformaciju u istoriji BMW-a, objavio je businesschief.com.

Милан Недељковић
Milan Nedeljković

Predsjednik Nadzornog odbora BMW-a Nikolas Peter izjavio je da Nedeljković posjeduje „stratešku viziju, snažne izvršne sposobnosti i preduzetnički način razmišljanja“, ocjenjujući da upravo takav profil lidera treba kompaniji u periodu velike transformacije automobilske industrije.

Milan Nedeljković je u BMW stigao još 1993. godine kao pripravnik, a tokom karijere vodio je ključne fabrike kompanije u Oksfordu, Lajpcigu i Minhenu. Od 2019. godine bio je član Upravnog odbora zadužen za globalnu proizvodnju, prenosi Telegraf.

Njegov dolazak na čelo BMW-a dolazi u trenutku kada se kompanija suočava sa velikim izazovima - jačanjem kineske konkurencije, pritiskom Tesle, rastućim američkim carinama i ubrzanom tranzicijom ka električnim vozilima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Nedeljković

BMV

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

Auto-moto

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

1 mj

0
Фолксваген

Svijet

Njemački gigant na problemu! Folksvagen bilježi drastičan pad prodaje

1 mj

0
Волксваген у БиХ упозорио возаче

Auto-moto

Volksvagen u BiH upozorio vozače

1 mj

0
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Auto-moto

Folksvagen ukida oko 50.000 radnih mjesta, dobit pala za 54 odsto

2 mj

0

Više iz rubrike

Амерички Сенат потврдио именовање Кевина Ворша за гувернера ФЕД-а

Ekonomija

Američki Senat potvrdio imenovanje Kevina Vorša za guvernera FED-a

18 h

0
Триван на Јахорина економском форуму: м:тел показује отпорност и у времену инфлације

Ekonomija

Trivan na Jahorina ekonomskom forumu: m:tel pokazuje otpornost i u vremenu inflacije

1 d

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на Јахорина економском форуму

Ekonomija

Minić: Odgovor na krizu moraju biti investicije

1 d

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Ponovo porasle cijene nafte

1 d

0

  • Najnovije

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

16

11

Žestoka pucnjava u filipinskom parlamentu zbog hapšenja senatora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner