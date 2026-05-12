Trivan na Jahorina ekonomskom forumu: m:tel pokazuje otpornost i u vremenu inflacije

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan poručila je na Jahorina ekonomskom forumu da se današnji globalni i regionalni odnosi moći sve više zasnivaju na kontroli kritične infrastrukture - od putne i telekomunikacione mreže, do data centara i vještačke inteligencije, te da upravo ulaganja u ove oblasti predstavljaju osnovu dugoročnog ekonomskog razvoja.

Jelena Trivan učestvovala je na panelu „Položaj regiona u budućem geostrateškom poretku“, na kojem se razgovaralo o novim globalnim odnosima moći, ekonomskim integracijama i ulozi infrastrukture i tehnologije u razvoju Zapadnog Balkana. U svom obraćanju, Trivan je istakla da su telekomunikacije i digitalna infrastruktura danas ono što su nekada bile luke i željeznice - ključni resursi bez kojih nema stabilnog razvoja ni ekonomske konkurentnosti.

Trivan na Jahorina ekonomskom forumu

„Danas privredu ne vode više klasične sirovine, već data centri, digitalne mreže i veštačka inteligencija. Zato kompanije koje kontinuirano ulažu u tehnologiju i infrastrukturu uspevaju da rastu i u uslovima globalnih poremećaja“, naglasila je Trivan.

Govoreći o krizama i njihovom uticaju na ekonomiju, Trivan je podsjetila na iskustva poslovanja u Bosni i Hercegovini u periodima političke nestabilnosti i sankcija, ističući da su takvi momenti često test dugoročnih strategija.

„Kriza može biti i šansa i potonuće. U teškim okolnostima neke kompanije uspeju da se šire i jačaju, dok druge stagniraju. Uprkos inflaciji i rastu cena energenata, m:tel je u prvom kvartalu ove godine zabeležio rast od 33 odsto, što potvrđuje otpornost poslovnog modela, iako će do kraja godine troškovi neminovno rasti“, rekla je Trivan.

Posebnu pažnju posvetila je regionalnoj ekonomskoj saradnji, naglasivši da je Balkan u praksi već integrisan ekonomski prostor, bez obzira na formalne političke inicijative.

„Velike kompanije u regionu odavno nisu nacionalne, već regionalne. Ne postoji ozbiljan strateški biznis koji nije međusobno povezan. Investicije treba da budu prostor nadmetanja, a ne teritorije“, poručila je Trivan.

Govoreći o budućem položaju Zapadnog Balkana, Trivan je naglasila da će ekonomska snaga regiona rasti zahvaljujući ljudskom kapitalu i razvoju znanjem zasnovanih industrija.

„Naš cilj mora biti da postanemo region koji privlači sofisticirane i edukovane biznise, a ne samo da izvozimo radnu snagu“, zaključila je Trivan.

Na Jahorina ekonomskom forumu učešće su uzeli i Damir Dizdarević, direktor kompanije Logosoft, članice m:tel grupe, na panelu „AI u kompanijama - strateška prednost ili propuštena prilika“, te Miodrag Vojinović, pomoćnik izvršnog direktora za tehniku kompanije m:tel, na panelu „Razvoj infrastrukture - gradnja budućnosti“.