Ponovo porasle cijene nafte

Svjetske cijene nafte ponovo su porasle nakon novih neizvjesnosti oko mogućeg dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok tržišta sa velikom pažnjom prate situaciju u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih energetskih pravaca na svijetu.

Kako prenosi irski javni servis "RTE", investitore su uznemirile informacije da su pregovori o smirivanju sukoba i ponovnom otvaranju ključnih pomorskih ruta i dalje veoma krhki.

Prema podacima sa tržišta, cijena Brent nafte porasla je za gotovo jedan odsto, dok je američka VTI nafta takođe zabilježila rast.

Analitičari navode da je glavni razlog zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju, jer kroz Ormuski moreuz prolazi oko 20 odsto svjetske trgovine naftom i gasom.