Na Jahorini je danas zvanično otvoren Jahorina ekonomski forum pod nazivom "Zapadni Balkan 2030: Integracije, inovacije, održivi rast".

Na otvaranju foruma predviđena su obraćanja premijera Republike Srpske Save Minića, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca, predsjednika Jahorina ekonomskog foruma Gorana Račića, generalnog direktora Ekonomskog instituta iz Beograda Dragana Šagovnovića, te predstavnika Vlade Srbije.

Forumu prisustvuje i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Ekonomski forum

Centralni panel biće vođen o temi "Položaj regiona u budućem geostrateškom poretku", a između ostalih učestvovaće generalni direktor kompanije "M:tel" Jelena Trivan i bivši premijer Crne Gore Dritan Abazović.

Biće održani i paneli o temama "Finansije 2030 - transformacija industrije za inteligentno doba", "Vještačka inteligencija u kompanijama: strateška prednost ili propuštena prilika", "Održivo tržište bez sive zone: Partnerstvo države i privrede", te "Energetika regiona u sjenci geopolitičkih dešavanja" i "Ekonomija regiona kroz oči stranih investitora ili velikih regionalnih kompanija".