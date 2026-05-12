Logo
Large banner

Otvoren Jahorina ekonomski forum

Autor:

ATV
12.05.2026 10:32

Komentari:

0
На Јахорини је данас званично отворен Јахорина економски форум под називом "Западни Балкан 2030: Интеграције, иновације, одрживи раст".
Foto: ATV

Na Jahorini je danas zvanično otvoren Jahorina ekonomski forum pod nazivom "Zapadni Balkan 2030: Integracije, inovacije, održivi rast".

Na otvaranju foruma predviđena su obraćanja premijera Republike Srpske Save Minića, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca, predsjednika Jahorina ekonomskog foruma Gorana Račića, generalnog direktora Ekonomskog instituta iz Beograda Dragana Šagovnovića, te predstavnika Vlade Srbije.

Forumu prisustvuje i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Економски форум
Ekonomski forum

Centralni panel biće vođen o temi "Položaj regiona u budućem geostrateškom poretku", a između ostalih učestvovaće generalni direktor kompanije "M:tel" Jelena Trivan i bivši premijer Crne Gore Dritan Abazović.

Biće održani i paneli o temama "Finansije 2030 - transformacija industrije za inteligentno doba", "Vještačka inteligencija u kompanijama: strateška prednost ili propuštena prilika", "Održivo tržište bez sive zone: Partnerstvo države i privrede", te "Energetika regiona u sjenci geopolitičkih dešavanja" i "Ekonomija regiona kroz oči stranih investitora ili velikih regionalnih kompanija".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jahorina ekonomski forum

Jahorina

Zapadni Balkan 2030

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Cunami cijena hrane stiže u Evropu

16 h

0
Новац еври

Ekonomija

Ukida se jedna od najpoznatijih novčanica evra

1 d

0
Ако радите само 5 година у Њемачкој, ево коју пензију ћете имати

Ekonomija

Ako radite samo 5 godina u Njemačkoj, evo koju penziju ćete imati

1 d

0
Скок цијена нафте за четири долара по барелу

Ekonomija

Skok cijena nafte za četiri dolara po barelu

1 d

0

  • Najnovije

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner