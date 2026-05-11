Ako radite samo 5 godina u Njemačkoj, evo koju penziju ćete imati

Njemačka penzija je godinama važila kao "sigurna starost" za radnike sa Balkana, ali u praksi iznosi često budu znatno niži nego što ljudi očekuju, posebno ako su u Njemačkoj radili samo nekoliko godina.

U Njemačkoj je pravo na starosnu penziju moguće ostvariti već nakon najmanje pet godina uplaćenih doprinosa. Taj period se zove "Vartecajt" i znači 60 mjeseci osiguranja. Ipak, to ne znači i visoku penziju, naprotiv, iznos je uglavnom mali.

Kako se računa nemačka penzija?

Penzija u Njemačkoj se ne određuje fiksno, već kroz penzijske bodove. Tokom jedne godine rada, radnik dobija oko jedan bod ako zarađuje prosečnu njemačku platu. Ako zarađuje manje, dobija i manje bodova.

Vrijednost jednog penzijskog boda trenutno je oko 40,79 evra mjesečno bruto.

To u praksi znači:

5 godina rada = oko 5 bodova

5 bodova sa 40,79 evra = oko 204 evra bruto mjesečno

Nakon odbitaka za zdravstveno i socijalno osiguranje, neto iznos najčešće bude oko 180 evra mjesečno.

Da li je to minimalna penzija?

Njemačka nema klasičnu minimalnu penziju. Ako je neko tokom rada imao niske zarade, imaće i nisku penziju. Postoji socijalna pomoć za starije osobe, ali to nije penzija iz doprinosa, već socijalna zaštita.

Da li penzije rastu?

Penzije se redovno usklađuju. Od jula 2026. godine planirano je povećanje od oko 4,2 odsto, što bi vrijednost boda podiglo na oko 42 evra. U tom slučaju, pet godina rada donosilo bi oko 210 evra bruto mjesečno.

Rad preko srpske firme

Ako je radnik u Njemačkoj preko srpske firme i ima A1 potvrdu, najčešće ostaje osiguran u Srbiji i ne stiče nemačke penzijske bodove. Njemačku penziju dobija samo ako je radio i uplaćivao doprinose u njemački sistem.

Koliko ljudi iz regiona prima njemačku penziju?

Veliki broj ljudi sa Balkana prima njemačku penziju u svojim državama:

Srbija: oko 85.000 korisnika

Bosna i Hercegovina: oko 40.000

Hrvatska: oko 37.000

Prosječan iznos za ovu grupu je oko 900 evra, ali to važi uglavnom za one koji su u Njemačkoj radili duže vrijeme.

Zaključak

Ako je neko u Njemačkoj radio samo pet godina, penzija je obično mala i predstavlja tek dodatak uz penziju iz matične zemlje. Veću i stabilniju njemačku penziju imaju samo oni koji su tamo radili dugi niz godina i imali redovne i više plate, prenosi Kamatica.