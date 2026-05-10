Da li članstvo u Privrednoj komori mora biti obavezno?

Članstvo u komori je na dobrovoljnoj osnovi - to je ključni član izmjena Zakona o privrednoj komori koji Milko Grmuša predlaže Narodnoj skupštini.

Inicijativa za izmjene Zakona podrazumijeva ukidanje automatizma da sva registrovana privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije prilikom upisa u sudski registrar postaju članovi Privredne komore Republike Srpske. Posljedično bi to značilo ukidanje sada obaveznog plaćanja članarine Komori.

"Najvažnija stvar po meni jeste da sama Privredna komora i sve ostale Privredne komore u BiH iznesu prijedlog kako bi reformisale svoj način rada, jer dosadašnji nije pokazao rezultate, nemaju dovoljno arbitraža, nemaju dovoljno drugih aktivnosti koje bi im omogućili da imaju daleko veće prihode nego što je sada slučaj", rekao je pravnik Milko Grmuša i dodao:

"Privredna komora ima i treba da ima važno mjesto u političko-ekonomskom i pravnom sistemu Republike Srpske i mislim da svi zajedno trebamo da pronaći način kako da rasteretimo privredu tamo gdje ne treba bude bezrazložnih nameta,a sa druge strane kako da osnažimo kapacitete Privredne komore koja zaista treba i može da bude mnogo snažnija nego što je sada"

Prije nekoliko mjeseci Advokatska kancelarija Stevanović pokrenula je postupak ocjene ustavnosti Zakona o Privrednoj komori Srpske. Inicijativa je podnesena u ime privrednika iz Bijeljine koji se suočavaju sa masovnim tužbama od strane Komore. Kako kažu iz kancelarije nisu protiv rada Privredne komore, samo su nezadovoljni radom područne bijeljinske komore, podrške privrednicima nije bilo, a rezultati su izostajali.

"Kako se približavamo Evropskoj uniji, značaj Privredne komore će svakako biti veći, mišljenje privrednika koje mi zastupamo, a ima ih dosta je da Privredna komora treba da se finansira i da to uopšte nije problem, međutim svaki privrednik želi da da, ali isto tako sa druge strane uzajamnost davanja mora da postoji", rekao je Miloš Stevanović, advokat.

Privredna Komora Srpske vodi postupak protiv nekoliko privrednika, koji nisu nikada plaćali članarinu i na taj način nisu izvršavali svoju zakonsku obavezu. Prema riječima direktora ambicija ovih postupaka je gašenje Privredne komore, a samim tim i gašenja jedna od nadležnosti Republike Srpske.

"Kada uvedemo neoporezivi dohodak, kada dogovorimo sa Vladom Republike Srpske da idu podsticaji za privredu, svi privrednici imaju korist, ne samo oni koji plaćaju članarinu. I zato jedan dio organa Komore je nezadovoljno s time što određene kompanije nisu od svog osnivanja do danas platile nikad članarinu PK. I ti organi su donijeli odluku da se te kompanije utuže. Ja ne vidim zašto bi se neko usuđivao da ospori nadležnost jedne institucije koja u cijelom svijetu postoji", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Dio prihoda od obavezne članarine koju plaćaju privrednici ne ostaje samo u entitetskom komorskom sistemu, određeni procenat po sili zakona prosljeđuje se Spoljnotrgovinskoj komori BiH. Argument za ukidanje obaveznog članstva u Privrednoj komori Srpske je i dobrovoljno članstvo u Privrednoj komori Federacije BiH.

U 2025. godini učešće u ukupnom prihodu od članarine Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) iznosilo je:

Federacija BiH 76,02 %

Republika Srpska 22,73%

Distrikt Brčko 1,25%

Apelacija prema Ustavnom sudu nije rješenje problema između privrednika i Komore. Zakoni koji su na snazi podložni su izmjenama i promjenama, kategoričan je predsjednik odbora za privredu u Narodnoj skupštini.

"Smatram da trebamo pronaći najbolje rješenje, generalno problem predstavlja, zato što se članarina određuje na način da se na osnovu ukupnog prometa godišnje obračunava 0,03%, što mislim da u jednu ruku možda i nije ispravno, iz prostog razloga što imate određene firme koje posluju negativno, a obavezne su da plaćaju članarine i onda u tim situacijama PK predstavlja određeni teret", rekao je Milan Trninić, predsjednik odbora za privredu u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Iz Unije poslodavaca na ovu temu, kratko, bez zauzimanja jasne strane.

"Zvaničan stav Unije da ne komentarišemo članarine na Privrednu komoru, s obzirom da Unija ima dobrovoljne članarine tako da i ovaj put mi nismo ni za ni protiv, ono što je bitno reći da su problemi oko ovakvih inicijativa krenuli onog trenutka kada je Komora počela da podiže tužbe i mislim da je to pogrešna stvar", rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Rasprava o obaveznoj članarini otvorila je šira pitanja funkcionisanja komorskog sistema, njegovog finansiranja i odnosa prema privredi. Inicijativa za izmjene zakona predata je Narodnoj skupštini 4. maja. Čeka se odluka da li će se uskoro naći na dnevnom redu sjednice Parlamenta.