Njemačka uvodi promjene u penzionom sistemu: Evo šta se mijenja

Autor:ATV
Komentari:0
Nakon godina kritika, njemački sistem "Rister" penzije odlazi u istoriju u svom dosadašnjem obliku.
Bundesrat je otvorio put novom modelu privatne penzione štednje koji bi trebalo da bude jednostavniji, jeftiniji i da omogući veće prinose kroz ulaganja na tržištu kapitala.
Najveća novost je uvođenje penzionog depoa (Altersvorsorgedepot), koji štedišama omogućava da ulažu u široko diverzifikovane fondove i ETF-ove (npr. MSCI World indeks). Za razliku od starog sistema, više ne postoji obavezna garancija sto odsto uplaćenih doprinosa, što znači:
Novi model nudi tri osnovna proizvoda za štednju:
Štediša sam bira fondove i ETF-ove. Prinosi se ne oporezuju tokom faze štednje, što pojačava efekat složene kamate.
Jednostavnija opcija za početnike sa niskim troškovima (maksimalno jedan odsto godišnje). Po prvi put ovakve proizvode može nuditi i javni sektor.
Privatna penziona osiguranja ostaju dostupna, uz mogućnost garancije: osamdeset odsto ili sto odsto uplaćenih sredstava.
Država više neće davati podsticaje prema visini prihoda, već direktno prema uplaćenom iznosu:
Prvih 360 evra: 0,50 evra podsticaja na svaki uplaćeni evro (maksimalno 180 evra).
Od 360 evra do 1.800 evra: 0,25 evra po evru (maksimalno dodatnih 360 evra).
Podsticaj za djecu: jedan evro po evru (maksimalno 300 evra po djetetu).
Dodatno:
Pored zaposlenih i državnih službenika, novi sistem mogu koristiti i:
samostalni radnici (frilenseri),
lica koja nisu obavezno u državnom penzionom sistemu.
Ljeto 2026. – završetak zakonskog okvira.
1. januar 2027. – početak primjene novog sistema.
Od tada se više ne mogu sklapati novi "Rister" ugovori, dok postojeći ugovori ostaju važeći.
Štediše imaju tri opcije:
Više ne postoji obavezna doživotna mjesečna isplata. Štediše mogu izabrati plan isplate do najmanje 85. godine života, što daje veću fleksibilnost i potencijalno veće mjesečne iznose.
Isplate u penziji se oporezuju prema ličnoj stopi poreza na dohodak, piše Feniks.
