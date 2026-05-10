Njemačka uvodi promjene u penzionom sistemu: Evo šta se mijenja

Nakon godina kritika, njemački sistem "Rister" penzije odlazi u istoriju u svom dosadašnjem obliku.

Bundesrat je otvorio put novom modelu privatne penzione štednje koji bi trebalo da bude jednostavniji, jeftiniji i da omogući veće prinose kroz ulaganja na tržištu kapitala.

Šta se mijenja?

Najveća novost je uvođenje penzionog depoa (Altersvorsorgedepot), koji štedišama omogućava da ulažu u široko diverzifikovane fondove i ETF-ove (npr. MSCI World indeks). Za razliku od starog sistema, više ne postoji obavezna garancija sto odsto uplaćenih doprinosa, što znači:

veći potencijalni prinos,

ali i veći rizik zbog tržišnih oscilacija.

Opcije novog sistema

Novi model nudi tri osnovna proizvoda za štednju:

Penzioni depo

Štediša sam bira fondove i ETF-ove. Prinosi se ne oporezuju tokom faze štednje, što pojačava efekat složene kamate.

Standardni proizvod

Jednostavnija opcija za početnike sa niskim troškovima (maksimalno jedan odsto godišnje). Po prvi put ovakve proizvode može nuditi i javni sektor.

Proizvodi sa garancijom

Privatna penziona osiguranja ostaju dostupna, uz mogućnost garancije: osamdeset odsto ili sto odsto uplaćenih sredstava.

Novi državni podsticaji

Država više neće davati podsticaje prema visini prihoda, već direktno prema uplaćenom iznosu:

Prvih 360 evra: 0,50 evra podsticaja na svaki uplaćeni evro (maksimalno 180 evra).

Od 360 evra do 1.800 evra: 0,25 evra po evru (maksimalno dodatnih 360 evra).

Podsticaj za djecu: jedan evro po evru (maksimalno 300 evra po djetetu).

Dodatno:

Osobe mlađe od 25 godina dobijaju jednokratni bonus od 200 evra.

Maksimalno 1.800 evra godišnje se subvencioniše i može se poreski odbiti.

Minimalna uplata za podsticaj iznosi 120 evra godišnje.

Ko ima pravo na novi sistem?

Pored zaposlenih i državnih službenika, novi sistem mogu koristiti i:

samostalni radnici (frilenseri),

lica koja nisu obavezno u državnom penzionom sistemu.

Ključni datumi

Ljeto 2026. – završetak zakonskog okvira.

1. januar 2027. – početak primjene novog sistema.

Od tada se više ne mogu sklapati novi "Rister" ugovori, dok postojeći ugovori ostaju važeći.

Šta sa starim "Rister" ugovorima?

Štediše imaju tri opcije:

nastaviti u starom sistemu,

zamrznuti ugovor i otvoriti novi,

prebaciti sredstva u novi sistem (uz moguće troškove prenosa).

Isplata u novom sistemu

Više ne postoji obavezna doživotna mjesečna isplata. Štediše mogu izabrati plan isplate do najmanje 85. godine života, što daje veću fleksibilnost i potencijalno veće mjesečne iznose.

Isplate u penziji se oporezuju prema ličnoj stopi poreza na dohodak, piše Feniks.