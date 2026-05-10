Njemačka uvodi promjene u penzionom sistemu: Evo šta se mijenja

Autor:

ATV
10.05.2026 09:09

Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења
Foto: Unsplash

Nakon godina kritika, njemački sistem "Rister" penzije odlazi u istoriju u svom dosadašnjem obliku.

Bundesrat je otvorio put novom modelu privatne penzione štednje koji bi trebalo da bude jednostavniji, jeftiniji i da omogući veće prinose kroz ulaganja na tržištu kapitala.

Šta se mijenja?

Najveća novost je uvođenje penzionog depoa (Altersvorsorgedepot), koji štedišama omogućava da ulažu u široko diverzifikovane fondove i ETF-ove (npr. MSCI World indeks). Za razliku od starog sistema, više ne postoji obavezna garancija sto odsto uplaćenih doprinosa, što znači:

  • veći potencijalni prinos,
  • ali i veći rizik zbog tržišnih oscilacija.

Opcije novog sistema

Novi model nudi tri osnovna proizvoda za štednju:

  • Penzioni depo

Štediša sam bira fondove i ETF-ove. Prinosi se ne oporezuju tokom faze štednje, što pojačava efekat složene kamate.

  • Standardni proizvod

Jednostavnija opcija za početnike sa niskim troškovima (maksimalno jedan odsto godišnje). Po prvi put ovakve proizvode može nuditi i javni sektor.

  • Proizvodi sa garancijom

Privatna penziona osiguranja ostaju dostupna, uz mogućnost garancije: osamdeset odsto ili sto odsto uplaćenih sredstava.

Novi državni podsticaji

Država više neće davati podsticaje prema visini prihoda, već direktno prema uplaćenom iznosu:

Prvih 360 evra: 0,50 evra podsticaja na svaki uplaćeni evro (maksimalno 180 evra).

Od 360 evra do 1.800 evra: 0,25 evra po evru (maksimalno dodatnih 360 evra).

Podsticaj za djecu: jedan evro po evru (maksimalno 300 evra po djetetu).

Dodatno:

  • Osobe mlađe od 25 godina dobijaju jednokratni bonus od 200 evra.
  • Maksimalno 1.800 evra godišnje se subvencioniše i može se poreski odbiti.
  • Minimalna uplata za podsticaj iznosi 120 evra godišnje.

Ko ima pravo na novi sistem?

Pored zaposlenih i državnih službenika, novi sistem mogu koristiti i:

samostalni radnici (frilenseri),

lica koja nisu obavezno u državnom penzionom sistemu.

Ključni datumi

Ljeto 2026. – završetak zakonskog okvira.

1. januar 2027. – početak primjene novog sistema.

Od tada se više ne mogu sklapati novi "Rister" ugovori, dok postojeći ugovori ostaju važeći.

Šta sa starim "Rister" ugovorima?

Štediše imaju tri opcije:

  • nastaviti u starom sistemu,
  • zamrznuti ugovor i otvoriti novi,
  • prebaciti sredstva u novi sistem (uz moguće troškove prenosa).

Isplata u novom sistemu

Više ne postoji obavezna doživotna mjesečna isplata. Štediše mogu izabrati plan isplate do najmanje 85. godine života, što daje veću fleksibilnost i potencijalno veće mjesečne iznose.

Isplate u penziji se oporezuju prema ličnoj stopi poreza na dohodak, piše Feniks.

