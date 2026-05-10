Elektro-Bijeljina: Danas 8.000 korisnika bez struje

Foto: ATV

Oko 8.000 korisnika u Ugljeviku i nekoliko naselja u Loparama, kao i naselju Piperci i dijelu Suvog Polja danas neće imati struje zbog remonta trafostanice "Modran", najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Struje nema od 8.00 do 16.00 časova. Radnici "Elektro-Bijeljine" radiće remont i na dalekovodima "Novi Ugljevik", "Korenita", "Mezgraja", "Trnova", "Koraj", "Suvo Polje", "Sjever" i "Bogutovo Selo".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.