ŠG "Borja" Teslić njeguje sjećanje na poginule borce

U teslićkom Šumskom gazdinstvu „Borja“ njeguju sjećanje na svoje poginule radnike u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Ispred preduzeća podigli su spomen obilježje koje je danas i osvećeno uz prisustvo članova porodica poginulih boraca i radnika.

Godine prolaze, ali sjećanje ne blijedi. Deset radnika Šumskog gazdinstva „Borja“ svoje živote ugradilo je u temelje Republike Srpske. Na njihovu žrtvu od danas će trajno podsjećati i spomen obilježje ispred upravne zgrade. A to za porodice poginulih mnogo znači.

"Najveće zalaganje i doprinos što je dao život svoj za Republiku Srpsku, za ovu firmu i državu. Mi kao porodice poginulih boraca zahvalni smo firmi na ovom što je uradila i podigla spomenik, poštuje i dalje porodice palih boraca", kazao je sin poginulog borca Milovana Radića Darko Radić.

Teslić je u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu podnio veliku žrtvu – 526 poginulih boraca i više od 2.000 ranjenih. I zato, i na ovaj način, moramo njegovati sjećanje na svoje heroje, poručuju iz Gradske boračke organizacije.

"Sjećanje na poginule borce i njihove porodice i uopšte na Odbrambeno-otadžbinski rat njegove tekovine na čuvanje Republike srpske svakako je i zbog toga ovo danas važan događaj za sve nas", rekao je predsjednik Skupštine Boračke organizacije grada Teslića Aleksa Radišić.

To je naša dužnost i obaveza, poručuju iz Šumskog gazdinstva. Spomen obilježje je, između ostalog, i svjedočanstvo budućim naraštajima.

"Od 10 stradalih 7 njih stradalo je 1992. godine. Bile su teške okolnosti, branili smo i stvarali svoju otadžbinu, branili smo svoj narod", izjavio je direktor Šumskog gazdinstva „Borja“ Teslić Goran Jović.

"Mi ćemo i dalje da se trudimo i uvažavamo one koji su ostali iza njih, a to su njihove porodice i da imamo poštovanje prema njima. Ja kao direktor preduzeća ću apelovati na sve direktore šumskih gazdinstava, tamo gdje nema spomen ploča ljudima koji su bili u kolektivu u toj radnoj jedinici, da se uradi spomen ploča", istakao je generalni v.d. direktora Šuma Republike Srpske Blaško Kaurin.

A Šumsko gazdinstvo „Borja“ još ''96. godine, na ulazu u upravu, postavilo je spomen ploču sa imenima poginulih. Sada su podigli i spomen obilježje koje je danas osvećeno uz prisustvo članova porodica poginulih i radnika. Odali su počast poginulim i položili vijence na spomen obilježje.