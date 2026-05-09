Logo
Large banner

ŠG "Borja" Teslić njeguje sjećanje na poginule borce

Autor:

Biljana Stokić
09.05.2026 19:40

Komentari:

0
Запаљене свијеће на споменику.
Foto: ATV

U teslićkom Šumskom gazdinstvu „Borja“ njeguju sjećanje na svoje poginule radnike u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Ispred preduzeća podigli su spomen obilježje koje je danas i osvećeno uz prisustvo članova porodica poginulih boraca i radnika.

Godine prolaze, ali sjećanje ne blijedi. Deset radnika Šumskog gazdinstva „Borja“ svoje živote ugradilo je u temelje Republike Srpske. Na njihovu žrtvu od danas će trajno podsjećati i spomen obilježje ispred upravne zgrade. A to za porodice poginulih mnogo znači.

"Najveće zalaganje i doprinos što je dao život svoj za Republiku Srpsku, za ovu firmu i državu. Mi kao porodice poginulih boraca zahvalni smo firmi na ovom što je uradila i podigla spomenik, poštuje i dalje porodice palih boraca", kazao je sin poginulog borca Milovana Radića Darko Radić.

Teslić je u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu podnio veliku žrtvu – 526 poginulih boraca i više od 2.000 ranjenih. I zato, i na ovaj način, moramo njegovati sjećanje na svoje heroje, poručuju iz Gradske boračke organizacije.

"Sjećanje na poginule borce i njihove porodice i uopšte na Odbrambeno-otadžbinski rat njegove tekovine na čuvanje Republike srpske svakako je i zbog toga ovo danas važan događaj za sve nas", rekao je predsjednik Skupštine Boračke organizacije grada Teslića Aleksa Radišić.

To je naša dužnost i obaveza, poručuju iz Šumskog gazdinstva. Spomen obilježje je, između ostalog, i svjedočanstvo budućim naraštajima.

"Od 10 stradalih 7 njih stradalo je 1992. godine. Bile su teške okolnosti, branili smo i stvarali svoju otadžbinu, branili smo svoj narod", izjavio je direktor Šumskog gazdinstva „Borja“ Teslić Goran Jović.

"Mi ćemo i dalje da se trudimo i uvažavamo one koji su ostali iza njih, a to su njihove porodice i da imamo poštovanje prema njima. Ja kao direktor preduzeća ću apelovati na sve direktore šumskih gazdinstava, tamo gdje nema spomen ploča ljudima koji su bili u kolektivu u toj radnoj jedinici, da se uradi spomen ploča", istakao je generalni v.d. direktora Šuma Republike Srpske Blaško Kaurin.

A Šumsko gazdinstvo „Borja“ još ''96. godine, na ulazu u upravu, postavilo je spomen ploču sa imenima poginulih. Sada su podigli i spomen obilježje koje je danas osvećeno uz prisustvo članova porodica poginulih i radnika. Odali su počast poginulim i položili vijence na spomen obilježje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teslić

Šumsko gazdinstvo Borja

Odbrambeno otadžbinski rat

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убијен Јан Воткинс пјевач осуђен за силовање беба и дјеце, појавио се снимак

Svijet

Objavljen snimak ubistva pjevača - silovatelja beba

3 h

0
Погинуо члан познатог српског бенда

Scena

Poginuo član poznatog srpskog benda

3 h

0
Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Tenis

Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen

3 h

0
Пад Марка Маркеза

Auto-moto

Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

3 h

0

Više iz rubrike

Освештан споменик код ШГ Борја

Gradovi i opštine

Borja: Osveštan spomenik poginulim borcima

8 h

0
Из Билеће на ходочашће до Острога кренуло је 300 вјерника

Gradovi i opštine

Iz Bileće na hodočašće do Ostroga krenulo 300 vjernika

13 h

1
Деветочлана породица Гајић из Рибника добила нову кућу

Gradovi i opštine

Devetočlana porodica Gajić dobila novu kuću

23 h

0
Говедарица забранио испашу стоке са подручја других општина

Gradovi i opštine

Govedarica zabranio ispašu stoke sa područja drugih opština

1 d

0

  • Najnovije

21

57

Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

21

40

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

21

21

Još jedna velika pljačka stoke u Njemačkoj: Ukradeno 48 krava i teladi

20

59

Oglasio se Kremlj: Šta je Putin poručio na sastanku sa delegacijom Srpske

20

43

Vremenski haos se približava Balkanu: Meteorolozi proglasili "kod crveno"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner