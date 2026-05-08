Govedarica zabranio ispašu stoke sa područja drugih opština

Naredba o zabrani nomadske ispaše ovaca, koza i goveda na poljoprivrednom zemljištu, na snazi je od početka ovog mjeseca na području opštine Gacko.

Mjera se odnosi na vlasnike stoke iz drugih opština, a donesena je s ciljem sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja te zaštite zdravlja stanovništva.

Kako je navedeno u naredbi načelnika Vukote Govedarice, zbog sve češće pojave zaraznih bolesti povezanih s nekontrolisanom nomadskom ispašom, inspekcijske službe sprovodiće pojačane kontrole, dok će prekršioci biti strogo sankcionisani, prenosi "Agroklub".

Stoka zatečena u nomadskoj ispaši na poljoprivrednim površinama biće prisilno uklonjena.

Iz nadležnog Odjeljenja za inspekcijske poslove podsjećaju i kako je na snazi Odluka o zaštiti usjeva i zasada od poljske štete, kojom je od 1. maja pa do završetka žetve zabranjena ispaša stoke na zemljištu namijenjenom poljoprivrednoj proizvodnji.

Pojačana inspekcijska kontrola sprovodiće se tokom cijelog perioda, uz predviđene kazne za sve koji prekrše propisane mjere.