Logo
Large banner

Govedarica zabranio ispašu stoke sa područja drugih opština

Autor:

ATV
08.05.2026 19:16

Komentari:

0
Говедарица забранио испашу стоке са подручја других општина
Foto: Pixabay

Naredba o zabrani nomadske ispaše ovaca, koza i goveda na poljoprivrednom zemljištu, na snazi je od početka ovog mjeseca na području opštine Gacko.

Mjera se odnosi na vlasnike stoke iz drugih opština, a donesena je s ciljem sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja te zaštite zdravlja stanovništva.

илу-шума-16032026

Hronika

Optužnica protiv šumara: Nije zabilježio 137 panjeva

Kako je navedeno u naredbi načelnika Vukote Govedarice, zbog sve češće pojave zaraznih bolesti povezanih s nekontrolisanom nomadskom ispašom, inspekcijske službe sprovodiće pojačane kontrole, dok će prekršioci biti strogo sankcionisani, prenosi "Agroklub".

Stoka zatečena u nomadskoj ispaši na poljoprivrednim površinama biće prisilno uklonjena.

Болница

Hronika

Okončana obdukcija djeteta preminulog u prijedorskoj bolnici

Iz nadležnog Odjeljenja za inspekcijske poslove podsjećaju i kako je na snazi Odluka o zaštiti usjeva i zasada od poljske štete, kojom je od 1. maja pa do završetka žetve zabranjena ispaša stoke na zemljištu namijenjenom poljoprivrednoj proizvodnji.

Pojačana inspekcijska kontrola sprovodiće se tokom cijelog perioda, uz predviđene kazne za sve koji prekrše propisane mjere.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ispaša

stoka

Gacko

Vukota Govedarica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ацо Станишић финансира матурско вече ученицима у Палама

Gradovi i opštine

Aco Stanišić finansira matursko veče svim paljanskim učenicima

3 h

0
Ускоро креће градња нове зграде Медицинског факултета у Фочи

Gradovi i opštine

Uskoro kreće gradnja nove zgrade Medicinskog fakulteta u Foči

4 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Gradovi i opštine

Akcija u Živinicama: Pretresaju se objekti Naila Jusića

1 d

0
Директор разријешио сам себе, па се жалио

Gradovi i opštine

Direktor razriješio sam sebe, pa se žalio

2 d

0

  • Najnovije

21

33

Nakon Trampa oglasio se i Zelenski: Ima očekivanja od Amerike

21

29

Đoković nakon poraza donio razočaravajuću odluku za navijače

21

22

Duga robija: Stigle kazne za ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića

21

18

Gori kontejner u banjalučkom naselju, vatrogasci izlaze na teren

21

08

Stigli izvještaji vještaka o zdravstvenom stanju generala Mladića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner