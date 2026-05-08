Uskoro kreće gradnja nove zgrade Medicinskog fakulteta u Foči

Dekan Medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokonjić izrazio je nadu da će uskoro biti položen kamen temeljac za novu zgradu ovog fakulteta koja će biti moderni simulacioni centar, jedan od prvih te vrste na Balkanu.

Bokonjić je naveo da se završava tender za ovaj projekat.

Prema njegovim riječima, nova zgrada Medicinskog fakulteta biti jedna od prvih na Balkanu u kojoj će se nalaziti sofisticirane lutke koje će studenti medicine, stomatologije, zdravstvene njege i defektologije koristiti za sticanje vještina koje su im potrebne prije rada sa pacijentima.

"Dobićemo i dva nova amfiteatra, te šest soba za profesore i gostujuće studente", rekao je Bokonjić novinarima.

On je posebno naglasio značaj nove zgrade studentskog doma, čijom će se izgradnjom dobiti novi kapaciteti za studente, a samim tim oboriti cijena stanova za studente u Foči, prenosi "Srna".

"Time ćemo omogućiti djeci da stanuju pod normalnim uslovima", rekao je Bokonjić i dodao da je ovaj projekat došao u pravi čas, zbog povećanja broja studenata u Foči.