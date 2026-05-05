Filmska potjera u Srpskoj: Bježao od policije pa se zakucao u zid

Trebinjska policija uhapsila je jutros, 5. maja, M.N. iz Trebinja nakon prave filmske potjere koja se u ranim jutarnjim časovima odvijala kroz gradske ulice.
Incident je počeo kada se mladić oglušio o naredbu policijske patrole da zaustavi vozilo. Umjesto toga, dao se u bijeg automobilom marke "škoda", koja nije imala registarske oznake.
U naselju Krš, tačnije u Sunčanoj ulici, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid.
Mještane ovog dijela grada probudila je galama, škripa guma i jak udar vozila o zid, piše "Trebinje Lajv".
Nakon udesa, mladić je izašao iz oštećenog automobila i pokušao pobjeći kroz uske ulice starog gradskog naselja.
Ipak, policijski službenici su ga ubrzo sustigli i uhapsili.
Iz policije je potvrđeno da se M.N. tereti za više počinjenih saobraćajnih prekršaja, a radi se na potpunom dokumentovanju ovog događaja.
