Filmska potjera u Srpskoj: Bježao od policije pa se zakucao u zid

ATV
05.05.2026 21:36

Бјежао од полиције па се аутом забио у зид
Foto: Trebinje Lajv

Trebinjska policija uhapsila je jutros, 5. maja, M.N. iz Trebinja nakon prave filmske potjere koja se u ranim jutarnjim časovima odvijala kroz gradske ulice.

Incident je počeo kada se mladić oglušio o naredbu policijske patrole da zaustavi vozilo. Umjesto toga, dao se u bijeg automobilom marke "škoda", koja nije imala registarske oznake.

U naselju Krš, tačnije u Sunčanoj ulici, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid.

Mještane ovog dijela grada probudila je galama, škripa guma i jak udar vozila o zid, piše "Trebinje Lajv".

Nakon udesa, mladić je izašao iz oštećenog automobila i pokušao pobjeći kroz uske ulice starog gradskog naselja.

Ipak, policijski službenici su ga ubrzo sustigli i uhapsili.

Iz policije je potvrđeno da se M.N. tereti za više počinjenih saobraćajnih prekršaja, a radi se na potpunom dokumentovanju ovog događaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

