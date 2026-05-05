Obrušila se fasada sa zgrade, povrijeđen prolaznik

Autor:

ATV
05.05.2026 13:45

Обрушила се фасада са зграде, повријеђен пролазник
Foto: Pexel/Emre Gencer

U Ferhadiji se u utorak, 5. maja, ponovo obrušila fasada kojom prilikom je povrijeđena jedna osoba.

"U 11.40 sati nam je javljeno da je u ulici Ferhadija došlo do obrušavanja fasade, te da je jedan pješak zadobio povrede zbog kojih je morao biti prevezen na KCUS kako bi mu se ukazala pomoć", dodao je dežurni operativni u MUP-u KS za Radio Sarajevo.

Podsjetimo, ovo nije prvi slučaj obrušavanja fasada u centru Sarajeva.

Nedaleko od ovog mjesta, u ulici Ferhadija, kod Vječne vatre, početkom prošle godine takođe je došlo do obrušavanja veće količine materijala sa predzadnjeg sprata zgrade.

Tom prilikom veća količina materijala zasula je prolaznike kroz navedenu ulicu, te je više osoba direktno pogođeno komadima materijala, a ženska osoba je zadobila i teže tjelesne povrede.

Sličan slučaj desio se i u novembru, a onda sredinom januara i februara, pri čemu je jedna osoba lakše povrijeđena.

Incident se u februaru dogodio u blizini pijace Markale, a povrijeđena osoba prevezena je u Kliniku urgentne medicine.

