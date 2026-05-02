Bojić: Grad se širi, raste, razvija se; Akcenat najviše na infrastrukturi

Grad se širi, raste, razvija se. Uvijek govorim, ja bih volio da se popis stanovništva uradi što prije u Laktašima, zato što smatramo da imamo negdje, u odnosno na periodu 2013. godine, kad je rađen zadnji popis, nekih sigurno šest-sedam hiljada stanovnika više, i to bi nam donijelo, naravno, dodatne prihode i omogućilo da dalje možemo da usmjeravamo sredstva u novu infrastrukturu, rekao je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.

"Nedavno smo proslavili Dan grada na jedan stvarno prelijepo veličanstven način, uz mnogo gostiju, mnogo prijatelja iz Republike Srpske, iz regiona. Bila je to prilika da se prisjetimo svega onoga što smo radili i što je ostavilo glavni pečat u 2025. godini, odnosno od aprila do aprila mjeseca", rekao je Bojić,

Naravno, dodaje on, dosta je toga urađeno, isplanirano, isprojektovano, dosta toga je već u fazi realizacije za ovu godinu, a mnoge stvari su sad prilika da se ubrzo, nakon ugovaranja, započnu novi infrastrukturni projekti - istakao je on.

Ističe da je akcenat najviše na infrastrukturi.

"Otvorili smo moderni Srednjoškolski centar u septembru prošle godine. Prvu generaciju đaka smo primili. Oni već završavaju prvi razred, a već se pripremamo i za doček druge generacije srednjoškolaca. Mnoštvo je tu aktivnosti unutar srednjoškolskog centra, kabineti za praktičnu nastavu, potpisani ugori s mnogim kompanijama", istakao je Bojić.

Naveo je da je jako puno interesantna sa strane koji žele da sarađuju sa srednjoškolskim centrom i to je sigurno nešto (2:23) što je opravdalo očekivanje i ono što se pokazalo kao najbolji mogući način.