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"Srpska ima viziju i snagu": Dodik o izgradnji auto-puta Brčko–Bijeljina

Autor:

ATV
13.06.2026 21:03

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Ауто-пут Брчко-Бијељина конференција
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska ponosna što može da realizuje velike projekte, poput izgradnje auto-puteva.

Dodik je na svom zvaničnom Iks nalogu istakao da je početak radova na dionici Brčko–Bijeljina jasan pokazatelj potencijala i jasne strategije kojom se Srpska vodi.

"Dionica Brčko–Bijeljina, čiju smo izgradnju započeli juče, najbolji je dokaz da Srpska ima viziju, snagu i kapacitet da realizuje kapitalne investicije od strateškog značaja za svoj razvoj", poručio je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Auto-put

Brčko-Bijeljina

Republika Srpska

Autoputevi Republike Srpske

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