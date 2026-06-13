"Srpska ima viziju i snagu": Dodik o izgradnji auto-puta Brčko–Bijeljina

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska ponosna što može da realizuje velike projekte, poput izgradnje auto-puteva.

Dodik je na svom zvaničnom Iks nalogu istakao da je početak radova na dionici Brčko–Bijeljina jasan pokazatelj potencijala i jasne strategije kojom se Srpska vodi.

Republika Srpska je ponosna što može da realizuje velike projekte, poput izgradnje auto-puteva. Dionica Brčko–Bijeljina, čiju smo izgradnju započeli juče, najbolji je dokaz da Srpska ima viziju, snagu i kapacitet da realizuje kapitalne investicije od strateškog značaja za svoj… pic.twitter.com/QrwuZUPP51 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 13, 2026

"Dionica Brčko–Bijeljina, čiju smo izgradnju započeli juče, najbolji je dokaz da Srpska ima viziju, snagu i kapacitet da realizuje kapitalne investicije od strateškog značaja za svoj razvoj", poručio je Dodik na Iksu.