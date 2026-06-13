"Srpska ima viziju i snagu": Dodik o izgradnji auto-puta Brčko–Bijeljina

Autor:ATV
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska ponosna što može da realizuje velike projekte, poput izgradnje auto-puteva.
Dodik je na svom zvaničnom Iks nalogu istakao da je početak radova na dionici Brčko–Bijeljina jasan pokazatelj potencijala i jasne strategije kojom se Srpska vodi.
Republika Srpska je ponosna što može da realizuje velike projekte, poput izgradnje auto-puteva. Dionica Brčko–Bijeljina, čiju smo izgradnju započeli juče, najbolji je dokaz da Srpska ima viziju, snagu i kapacitet da realizuje kapitalne investicije od strateškog značaja za svoj… pic.twitter.com/QrwuZUPP51— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 13, 2026
"Dionica Brčko–Bijeljina, čiju smo izgradnju započeli juče, najbolji je dokaz da Srpska ima viziju, snagu i kapacitet da realizuje kapitalne investicije od strateškog značaja za svoj razvoj", poručio je Dodik na Iksu.
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