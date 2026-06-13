Bez Vukana se ipak ne može: Zašto Stanivuković strahuje od duela s njim?

Lijepo je imati Jelenu Trivić na svojoj strani, ali nije nužno. Kada je u pitanju Nebojša Vukanović, bez njega se ipak ne može, a ni protiv njega. To bi najbliže objasnilo opozicionu postavu 2026. godine.

Kandidatura za člana Predsjedništva BiH Nebojše Vukanovića poremetila je planove SDS-a i PSS-a. Iz posljednjih izjava, dalo bi se zaključiti da Draško Stanivuković ipak ne smije ući u trku protiv Nebojše Vukanovića. Dva su razloga: prvi je u tome što Lista za pravdu i red ima značajnu podršku sa kapacitetom "novije" stranke, a drugi je u tome što postoji realna opcija da bi birači SDS-a podržali prije Vukanovića nego Stanivukovića.

Posljednja dva izborna ciklusa PDP nije mijenjao značajno biračko tijelo. Prošli, kao i pretprošli izborni ciklus osvajali su od 66 do 70 hiljada glasova. SDS je bilježio drastičan pad, a tu se iznjedrila podrška za Nebojšu Vukanovića.

Očekivalo se da Lista za pravdu i red bezuslovno podrži dogovor SDS-a i PSS-a, ali ih je Vukanović preduhitrio i proglasio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. Stanivuković kaže da je riječ o "manjoj" stranci, ali...

"Potpisali smo sporazum koji kaže, da dvije najjače opozicione stranke daju kandidate za dvije inokosne funkcije. Iskoči jedna od stranaka koja je u našoj opozicionoj cjelini jedna od manjih. Kad bude jedna od većih, reći ću jedna od većih. Napominjem, ja ne vrijeđam", rekao je lider PSS-a Draško Stanivuković u emisiji MAT.

...kolika god bila, stranka Nebojše Vukanovića ugrožava bilo kakav izborni rezultat Draška Stanivukovića. Između redova je to provukao i lider SDS-a Branko Blanuša. On kaže da je prihvatanje kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH Drašku Stanivukoviću bilo sporno i zbog kandidature Nebojše Vukanovića.

"Stanivuković i PSS imaju čvrst stav da on treba da bude kandidat za predsjednika Srpske. Trajali su razgovori neko vrijeme i gospodin Stanivuković mi je rekao 'dobro, ako sve pogledamo, ja nisam za funkciju srpskog člana Predsjedništva BiH. Puno više ste za tu funkciju vi profesore. Postoji i ta varijanta da ja budem kandidat za Predsjedništvo, ali šta ćemo sa Vukanom on se već kandidovao'. Hajde da idemo razgovarati sa Vukanom pa probati naći rješenje. Tu se pokušalo po više linija. Sa Ognjenom Bodirogom koji komunicira sa njim, pa preko Mladena Bosića, pa sam i ja slao poruke. Međutim, svi prijedlozi su odbijeni i rečeno je da ako to treba biti samo povlačenje njegove kandidature od toga nema ništa", rekao je lider SDS-a Branko Blanuša u podkastu "Buka".

Dok se podrška SDS-u strmoglavo smanjuje, a PDP iz vegetacije prelazi u rast tako što preuzima druge stranke, Lista za pravdu i red profitira. Nebojša Vukanović je 2018. godine u NSRS ušao kao poslanik SDS-a sa 5.000 glasova. Već 2022. godine on je sa svojom Listom imao četiri poslanika u Skupštini, iako su do dva mandata došli preko kompenzacije.

Da Vukanović dobija glasove tvrdog SDS-a svjesni su i u najvećoj opozicionoj stranci u Srpskoj.

"Ovaj pad glasova koji SDS doživljava iz izbora u izbore u nominalnom dijelu, tačno se vidi nakon što se prebroje glasovi gdje su se oni prelili. Vidjećete da je kod gospodina Vukanovića značajan procenat tih glasova koji su prepoznali opozicionu, ekstremno možda desničarsku politiku u smislu onih stavova koje je nekad SDS zastupao i branio, a kojima je on ostao vijeran", kaže Jovica Radulović, predsjednik Glavnog odbora SDS-a u podkastu "Bez rukavica".

Zbrajanjem svega poznatog do sada, snaga koju prikazuje PSS i Draško Stanivuković je prividna. Može biti značajna, ali ako je niko ne ugrožava. Zato bi trka sa Vukanovićem ugrozila imidž PSS-a.