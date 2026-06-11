Opozicione stranke u Republici Srpskoj bez jasnog dogovora

Branko Blanuša je kandidat za predsjednika Republike Srpske. Branko Blanuša želi da preda kandidaturu Drašku Stanivukoviću. SDS ne želi prodaju i trgovinu kandidaturom. Kandidat je ipak Branko Blanuša. Rolerkoster u opozicionim redovima gotovo da je prisutan svaki dan.

Po ko zna koji put potvrdom kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, SDS je, valjda, riješio jedno, ali otvorio niz novih političkih pitanja. Oči su sada uprte u Draška Stanivukovića.

Glavni odbor SDS-a je Drašku Stanivukoviću ponudio da bude kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH i da PSS predloži kandidata za mandatara, ukoliko stranke opozicije pobijede na izborima. Za našu televiziju, su pojedini SDS-ovci ranije rekli da će nakon burne političke sedmice razmisliti da imaju i svog kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH. Stanivuković kaže da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke. Poruke koje dolaze iz SDS-a su mu jasne.

"Smatram da je SDS imao istorijsku šansu da bude najsnažniji i najveći. I ta bi stranka već danas bila sa 25 poslanika, jača od SNSD-a i kao takva išla sa kandidatima na izbore. Iako u najmanju ruku jednakog rejtinga kao SDS, bili smo spremni da kažemo ajmo biti svi jedno, ali zna se ko ima istoriju 35 godina “, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a

Blanuša je potvrdio ono što je bilo javna tajna - pokret Sigurna Srpska je SDS-u uoči sjednice glavnog odbora uputio dva prijedloga koja uključuju spajanje dvije stranke. Prvi prijedlog je, Draško Stanivuković kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša predsjednik stranke i kandidat za srpskog člana predsjedništva.

"Drugi prijedlog je bio obrnuto, ja sam kandidat za predsjednika Republike Srpske , a Draško bi bio predsjednik stranke i kandidat za srpskog člana predsjedništva“, rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Jedino za sada prihvatljivo SDS-u je Blanuša za predsjednika Srpske, Stanivuković za člana Predsjedništva.

PSS je dobio prijedlog SDS-a, ali konačna odluka još nije donesena, tvrdi Igor Radojičić.

„Ostajemo privrženi dogovoru opozicionih stranaka i nastavićemo kontakte i u narednim danima sa ciljem da se pokuša postići dogovor svih opozicionih subjekata“, rekao je Igor Radojičić, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

"Ja mislim da smo pokazali i mi u PDP-u i u PSS-u da nam je izuzetno stalo da idemo sa zajedničkim kandidatom i za predsjednika Republike i za srpskog člana Predsjedništva“, rekao je Branislav Borenović poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH

Imao je lider SDS-a zanimljiv prijedlog za Stanivukovića. Otkriva i šta je banjalučki gradonačelnik predložio kao rješenje.

"Ja ću se sebe na neki način žrtvovati u tom svemu, ono što smo vidjeli istraživanja, sve je to bilo dosta dobro, pa ću ići iako to nije pozicija za mene za kandidata za srpskog člana predsjedništva, ali vidi da se Vukan nekako skloni. Da Draško bude u dobroj poziciji poslije izbora, a to je, da nema kandidata za predsjednika, da radi na svojoj listi, da pravi dobar rezultat i da je nakon izbora gospodin“, rekao je Blanuša.

Teško je do jedinstva u opoziciji kada je namjera da se izbaci najvatreniji opozicionar među njima. Mada se čini, da ni Vukanović ne želi s njima. Jasno je poručio - na izbore će rame uz rame s Igorom Crnatkom.