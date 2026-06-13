"Program razvoja Republike do 2030. najbolja programska vizija Srpske"

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je program razvoja Republike Srpske do 2030. godine, koji je ponudila ova stranka, najbolja programska vizija Srpske.

Dodik je istakao da su ponosni na taj program, u kojem postoji politička procjena o tome na koji način će se kretati naše društvo.

On je naveo da je današnja sjednica Glavnog odbora Aktiva žena SNSD-a bila posvećena analizi rada i pripremama za izbore.

"Mi smo partija koja ulazi u izvjesnu pobjedu na svim nivoima, i za pojedinačne funkcije za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH i za parlamentarne nivoe koji se biraju", rekao je Dodik.

Željka Cvijanović @Cvijanovic_Z se svojim radom, iskustvom i odgovornošću nametnula kao izbor za srpskog člana Predsjedništva BiH. Moja namjera je da je predložim kao kandidata SNSD-a, a konačnu odluku donijeće organi stranke.



Danas smo na sjednici Glavnog odbora Aktiva žena… pic.twitter.com/bdLIcyBdMJ — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 13, 2026

On je istakao da ova partija okuplja žene ne samo na važnim i odgovornim funkcijama i mjestima nego sve one koji žele da angažmanom daju doprinos stabilnosti i razvoju društva.

Dodik je istakao da su danas na sjednici Glavnog odbora Aktiva žena još jednom potvrdili da su žene jedna od najvećih snaga politike stranke i društva, prenosi Srna

"Njihova energija, znanje i posvećenost su važan oslonac razvoja Republike Srpske", naveo je Dodik.