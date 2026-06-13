Logo

Cvijanović: Zahvaljujući predsjedniku Dodiku, naša politička porodica dvije pune decenije najveća

Autor:

ATV
13.06.2026 14:57

Komentari:

0
Жељка Цвијановић Инстаграм објава
Foto: Instagram/Željka Cvijanović

SNSD je pune dvije decenije najveća, najsnažnija i najsložnija politička porodica u Republici Srpskoj i BiH, ocijenila je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović.

"Zahvaljujući ženama, SNSD je iz političke stranke prerastao u političku porodicu. Zahvaljujući predsjedniku Dodiku, naša politička porodica je pune dvije decenije najveća, najsnažnija i najsložnija u Republici Srpskoj i BiH. Uvjerena sam da će tako biti i ubuduće", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je danas prisustvovala sjednici Glavnog odbora Aktiva žena SNSD, zajedno sa sestrama i drugaricama iz cijele Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

SNSD

Republika Srpska

Politička stranka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Додик са Пољанским: Потврда пријатељства Српске и Русије

Republika Srpska

Dodik sa Poljanskim: Potvrda prijateljstva Srpske i Rusije

3 h

0
Додик: Жељка Цвијановић ће бити мој приједлог за српског члана Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Dodik: Željka Cvijanović će biti moj prijedlog za srpskog člana Predsjedništva BiH

3 h

8
"Британци настоје да одрже лажни наратив о Српској"

Republika Srpska

"Britanci nastoje da održe lažni narativ o Srpskoj"

4 h

0
генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу

Republika Srpska

Darko Mladić: Cilj ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje

7 h

0

  • Najnovije

16

49

Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

16

29

Ovo je prva žena Baje Malog Knindže: Rodila četvoro d‌jece, a u javnosti se ne pojavljuje

16

26

Klop udario na FIFA-u: Nadam se da fudbal neće postati prekid između reklama

16

12

Spavaju viseći na konopcima i ne sjedaju 12 godina!

15

59

Više od 50 fetusa zakopano u dvorištu, provjeravaju se navodi o eksperimentima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima