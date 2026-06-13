Cvijanović: Zahvaljujući predsjedniku Dodiku, naša politička porodica dvije pune decenije najveća

SNSD je pune dvije decenije najveća, najsnažnija i najsložnija politička porodica u Republici Srpskoj i BiH, ocijenila je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović.

"Zahvaljujući ženama, SNSD je iz političke stranke prerastao u političku porodicu. Zahvaljujući predsjedniku Dodiku, naša politička porodica je pune dvije decenije najveća, najsnažnija i najsložnija u Republici Srpskoj i BiH. Uvjerena sam da će tako biti i ubuduće", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je danas prisustvovala sjednici Glavnog odbora Aktiva žena SNSD, zajedno sa sestrama i drugaricama iz cijele Republike Srpske.