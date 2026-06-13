"Britanci nastoje da održe lažni narativ o Srpskoj"

Politikolog Aleksandar Pavić ocijenio je da je svrha sjednice britanskog Doma lordova o BiH bila da u javnosti održi lažni narativ o Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu koji gura više od tri decenije, pa čak i da ga pojačaju jer su zabrinuti zbog promjene američke politike prema BiH i Srpskoj, koja je suprotna njihovoj.

Pavić je pojasnio da je to način da održe tu njihovu neodrživu konstrukciju da su Srbi krivi za sve, da su Republika Srpska i Milorad Dodik glavni problem, da je najbolje da se BiH centralizuje, Srpska da nestane, a Srbi sami priznaju da su počinili genocid koji nisu počinili.

- To je samo konstanta te britanske politike prema nama - rekao je Pavić.

On je ukazao da, srećom, ono što je izneseno u Domu lordova ne obavezuje nikoga, već samo govori o riješenosti Britanaca da nastave tu istu destruktivnu politiku koju vode svih ovih godina i neprijateljsku politiku protiv srpskog naroda uopšte.

Kada je riječ o izboru budućeg visokog predstavnika u BiH i očitom razmimoilaženju viđenja britanske i američke administracije o kandidatu, Pavić je rekao da će se iz toga kako će se to završiti mnogo saznati o odnosima, posebno u okviru kolektivnog Zapada.

- Saznaćemo da li je baš došlo do konačnog i trajnog pucanja ili su našli neki način da probaju da održe bar neki privid nekog minimalnog jedinstva koje suštinski više ionako ne postoji - rekao je Pavić.

On smatra da se o ovom pitanju stvari više ne mogu vratiti na ono što je bilo ranije jer Republika Srpska neće prihvatiti da OHR nastavi da se ponaša kao i do sada, niti će Rusija i Kina prihvatiti da visoki predstavnik bude bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN.

Ako to bude ostavljeno samo PIK-u, Pavić smatra da će on biti jednako nelegitiman kao i Kristijan Šmit.

- Pitanje je da li će on uopšte i da bude izabran, jer su Amerikanci već rekli da nisu zainteresovani za građenje nacija, posebno ne vještačkih kakva je BiH, tako da će oni da insistiraju na tom svom kandidatu i neće da popuste pred EU sa kojom Amerika ima sve lošije odnose - rekao je Pavić.

Prema njegovim riječima, ukoliko EU prihvati američkog kandidata, to znači da su poklekli i da prihvataju koncept da zapravo ne može više visoki predstavnik da bude kolonijalni upravnik i da treba privesti kraju OHR.

Tokom rasprave u Domu lordova britanskog parlamenta o stanju u BiH Republika Srpska je, između ostalog, optužena za secesionizam, kao i da djeluje na jačanju ruskog uticaja i rušenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da Beograd ohrabruje takvo destruktivno djelovanje.

(Srna)