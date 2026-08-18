U Njemačkoj zatvoreno 15.000 restorana i hiljade ljekarskih ordinacija, ovo su razlozi

U Njemačkoj je prošle godine poslovanje ugasilo 187.744 kompanija, što je gotovo 10 odsto više nego 2024. godine i predstavlja najveći broj zatvaranja za gotovo dvije decenije, pokazuje danas objavljena zajednička analiza Kreditreforma i Lajbnicovog centra za evropska ekonomska istraživanja (ZEW).

Veći broj zatvaranja posljednji put je zabilježen 2007. godine, kada je poslovanje ugasilo gotovo 208.000 kompanija, prenosi Špigel.

Firme kao glavne razloge za zatvaranje navode visoke troškove energije, nedostatak kvalifikovane radne snage, birokratiju i problem sa pronalaženjem nasljednika koji bi nastavio poslovanje.

"Za razliku od ranijih godina, sada poslovanje prekidaju i firme koje su zapravo zdrave", rekao je predstavnik Kreditreforma, Patrik-Ludvig Hanc.

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Posebno su pogođeni ugostiteljski sektor i zdravstvo. Oko 15.000 restorana i smještajnih objekata zatvorilo je poslovanje tokom 2025. godine, za 15 odsto više nego godinu ranije. Pored toga, prošle godine zatvoreno je gotovo 11.000 preduzeća u tom sektoru, približno dvostruko više nego 2008. godine, a od tog broja je ugašeno skoro 5.500 ljekarskih ordinacija, što je 23 odsto više nego 2024.

U industriji Njemačke je prošle godine zatvoreno oko 11.000 firmi, 10 odsto više nego godinu ranije.

Zatvaranje firmi ne znači nužno da su one propale, pošto je samo 13 odsto od gotovo 190.000 zatvaranja bilo posljedica stečajnog postupka.

Sve veći broj vlasnika jednostavno odlazi u penziju bez mogućnosti da pronađe nasljednika koji bi produžio biznis, što je faktor koji je odgovoran za trećinu zatvaranja kompanija.