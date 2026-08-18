Ovo selo bez automobila postalo hit među turistima, krije prizore kao iz bajke

U eri brzog turizma i zagađenih gradskih jezgara, švajcarske Alpe čuvaju dragulj koji prkosi modernom tempu života.

Selo Vengen, smešteno u regiji Jungfrau na oko 1.274 metra nadmorske visine, među turističkim radnicima i lokalnim stanovništvom nosi nadimak "uspavana ljepotica" Švajcarske.

Ono što Vengen čini posebnim jeste činjenica da je riječ o zoni bez automobila. U ovo naselje, u kojem živi oko 1.300 stanovnika, ulazak automobilima je u potpunosti zabranjen. Za sve posetioce koji dolaze sopstvenim prevozom, putovanje automobilom završava se u podnožju, u mjestu Lauterbrunen, gde se vozila ostavljaju u višespratnim garažama.

Jedina motorizovana veza sa selom jeste zupčasta železnica Vengernalpban, koja putnike prevozi strmim alpskim usponom tokom vožnje od petnaestak minuta.

Osim vozom, do Vengena se tokom toplijih meseci može stići samo pješice uređenim planinarskim stazama ili brdskim biciklom.

Unutar samog sela jedina dozvoljena vozila su mala električna komunalna i hotelska vozila. Upravo ta izolovanost od drumskog saobraćaja osigurala je Vengenu reputaciju jedne od najmirnijih destinacija u Bernskim Alpima.

Iako je decenijama važio za tihu alternativu poznatijim alpskim centrima poput Sent Morica ili Cermata, Vengen u posljednje vrijeme privlači sve veću pažnju međunarodnih putnika.

Otvaranjem modernih hotela visoke kategorije, ovo tradicionalno selo polako se budi iz svog višedecenijskog "sna", zadržavajući pri tome ključni adut – "autentični alpski mir koji počinje onog trenutka kada kročite na železnički peron", prenosi B92.