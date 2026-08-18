Tramp objavio mapu sa Ormuskim moreuzom: ''Nova teritorija SAD''

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je na svom nalogu na mreži "Truth Social" sliku mape sa Ormuskim moreuzom iznad koje je natpis "Nova teritorija SAD".

Na mapi koju je objavio Tramp zaokružen je Ormuski moreuz, koji se nalazi između Irana i Omana.

Američki predsjednik izjavio je u petak, 14. avgusta, da će uskoro proglasiti Ormuski moreuz američkom teritorijom.

"U suštini, to i jeste. Imamo blokadu, nijedan brod ne prolazi, osim ako mi to ne želimo", rekao je tada Tramp i dodao da je Iran pretrpio "veoma težak poraz".

(Srna)