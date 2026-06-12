Dodik: Pravda koju očekujemo od nove američke administracije još nije u potpunosti ostvarena

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena.

Dodik je podsjetio da je i administracija Baraka Obame uvodila sankcije koje su mu onemogućavale normalan život i poslovanje.

"Veoma olako su procjenjivali ko će biti sankcionisan, oslanjajući se na određene informacije koje su dobijali od svojih favorita. Željeli su da oslabe Republiku Srpsku zbog njenog insistiranja na ustavnim pravima", rekao je Dodik u podkastu američke novinarke Lare Logan.

EUROPE ON FIRE: Perspective of an American Ally with Milorad Dodik | Going Rogue with Lara Logan | Ep 84



Lara Logan travels across the Atlantic and interviews Milorad Dodik, the embattled leader and former president of Republika Srpska, whose fight for his people’s freedom and… pic.twitter.com/a1A8Mzsz38 — Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026

Dodik je napomenuo i da su administracije Obame i Bajdena podržavale visokog predstavnika u BiH i omogućile mu da uspostavi svojevrsni inkvizicioni sud koji ne postoji u Ustavu BiH.

"Ne postoji ustavni osnov za postojanje takvog suda na nivou BiH. Zatim su tamo postavljali bošnjačke sudije koje su tokom rata bile protiv Srba i koje su svoje odluke donosile na osnovu političkih uvjerenja", naglasio je Dodik.

Dodik je podsjetio i da je Bajden podržavao Kristijana Šmita iako on nije imenovan od strane Savjeta bezbjednosti UN-a, kako bi trebalo da bude.

"Istovremeno, Šmit je javno podržavao protivnike Donalda Trampa tokom predizborne kampanje. Mi smo podržavali Trampa tokom njegove prve kandidature, a Bajdenu se to nije dopadalo, pa me sankcionisao. Kada je Bajden došao na vlast, sankcije su dodatno proširene i na članove moje porodice – kćerku, sina i zeta. Blokirani su im bankovni računi. Nisam mogao da primam ni svoju platu kao predsjednik. Bankama nije bilo dozvoljeno da mi otvore račun. To je period koji smatram veoma odbojnim i neprihvatljivim", rekao je Dodik.

Dodik je dodao da je uspio da izdrži sve to, ali da će za rehabilitaciju i promjenu načina razmišljanja ljudi u Sjedinjenim Državama biti potrebno vrijeme.

"Pravda koju očekujemo od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Mi slušamo Trampa, navijamo za njega i pozivamo Srbe u Americi da glasaju za njega. Ne očekujemo da po svaku cijenu bude na našoj strani niti da učini nešto loše nekome drugom. Međutim, on sam kaže da je Bajdenova administracija najgora u istoriji Sjedinjenih Država. Ako se pogleda šta je ta administracija radila kod nas, vidjeće se da je učinila mnoge loše stvari koje treba ispraviti", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Bajdenova administracija podržavala je odluke koje su nametane kao pravila i zakoni i to mora da bude ispravljeno.

"Nigdje u svijetu ne postoji da pojedinac donosi zakone. Ako žele da sačuvaju vjeru u pravdu, ustavni poredak i vladavinu prava, onda takve stvari moraju biti uklonjene", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako zaista čistimo posljedice politike Bajdenove administracije, onda bi trebalo jasno reći da je Šmit nelegitiman i da mora da ode.

"A šta ćemo sa svim onim što je uradio, a što nije u skladu sa vladavinom prava? Šta ćemo sa posljedicama tih odluka? Zar treba da živimo sa njima?", upitao je Dodik.

Dodik je poručio da Republika Srpska ne želi da se sve ono loše što je došlo iz vremena Bajdenove administracije nastavi pod Trampovom administracijom.

RADI DUGOROČNE STABILNOSTI NAJBOLjI MIRNI RAZLAZ, TO TREBA DA PODRŽE AMERIKA, RUSIJA I EVROPA

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da BiH ne funkcioniše i da bi za dugoročnu stabilnost najbolje rješenje bio miran razlaz, što trebalo da podrže SAD, Rusija i Evropa.

"Ako pogledate istoriju i proteklih 30 godina nakon rata, jasno je da BiH ne funkcioniše. Hrvatska je izašla iz Jugoslavije i stvorila nezavisnu državu, pa zašto mi nemamo to pravo?", upitao je Dodik.

Dodik je rekao da Srbi nemaju nikakve pretenzije prema Sarajevu, ali Sarajevo ima pretenzije prema njima.

On je napomenuo da je Dejtonskim sporazumom predviđeno da BiH ima samo tri funkcije na zajedničkom nivou.

"Oni su centralizovali zemlju i gradili je mimo Dejtona. To je priča koju sam pominjao kada je /predsjednik SAD Donald/ Tramp govorio da će prestati da gradi druge države. BiH bi trebalo da bude jedna od njih", istakao je Dodik u podkastu američke novinarke Lare Logan.

On je ukazao da u Ustavnom sudu BiH i dalje postoji troje sudija stranaca, što je za Srbe potpuno neprihvatljivo.

"Zajedno sa dvojicom muslimanskih sudija oni čine većinu od devet sudija Ustavnog suda BiH. Kažu da je to normalno, ali nije. Svi znaju da nije. Šta treba da ostavim svojim unucima? Imam sedmoro unučadi. Šta ostavljam iza sebe? Da li da ih savjetujem da napuste ovu zemlju zato što će muslimani biti većina? Ne, jer bi onda moj život izgubio smisao. Ne mislim da muslimani ne treba da budu slobodni ovdje, ali ne treba da budu politički dominantni. U tome je problem. Mogu da žive slobodno. Vidjeli ste džamiju ovdje u Banjaluci", kaže Dodik.

Dodik je ukazao da mnogo više problema imaju Srbi u Federaciji BiH /FBiH/, posebno u područjima gdje su muslimani većina, te naveo da su srpska povratnička sela čak i bez puteva i bez struje.

"Migrante sa Bliskog istoka u FBiH, kojom upravljaju muslimani, smještaju u srpska sela. Tu uglavnom žive muslimanske zajednice, a ostaje mali broj Srba kojima je veoma neprijatno", naveo je Dodik, a prenosi Srna.