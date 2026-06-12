Božoviću smeta saradnja sa vladom: Optužio stranačkog kolegu

Nakon što je rukovodstvo SDS-a nazvao pacijentima, načelnik Istočne Ilidže i visoki funkcioner SDS-a Marinko Božović danas se obrušio na stranačkog kolegu Milovana Bjelicu i analitičara Dragu Vukovića. Zasmetalo je Božoviću to što je Bjelica naglasio da ima dobru saradnju sa Vladom Republike Srpske kao i većina gradonačelnika i načelnika.

Kaže da Bjelica i Vuković staju u odbranu Vlade Republike Srpske iako nije jasno od čega tačno. Ne prihvatamo tutorstvo. Milovan Bjelica ima punu podršku Opštinskog odbora SDS-a Sokolac i članstva, ekspresno su iz sokolačkog SDS-a odgovorili Božoviću.

"O sudbini SDS u Sokocu neće odlučivati pojedinci koji danas dijele lekcije o stranačkoj politici, već isključivo članovi SDS-a u Sokocu. Oni koji danas pokušavaju da određuju šta je dobro za SDS, a istovremeno su svojim političkim odlukama i sukobima doprinijeli slabljenju i urušavanju brojnih gradskih i opštinskih odbora na prostoru Istočnog Sarajeva", navode iz SDS Sokolac.

Bježanje pojedinaca od odgovornosti za propast SDS-a predstavlja glavni razlog za dovođenje stranke u takvo stanje, naglašava Drago Vuković.

"Gdje je SDS danas i kako je kadrovski propadao? Analizirajte kako je to išlo od Karadžića, preko Buhe, Kalinića, Čavića i sve do Blanuše, koji se ni kriv ni dužan našao na tom mjestu. Ili još interesantniji primjer šefova klubova SDS-a u Narodnoj skupštini akademika Voje Maksimovića i Buhe preko Vukote Govedarice do mlađanog Ognjena Bodiroge", rekao je Drago Vuković, sociolog.

Vlada Republike Srpske koju Božović spominje, u Istočnu Ilidžu od 2022. godine do danas uložila je 8,2 miliona KM. Božović se bavi višom politikom umjesto problemima lokalne zajednice, poručuje odbornik SNSD-a u SO Istočna Ilidža Nataša Šehovac. Kaže da u ovoj godini nijedan razvojni projekat nije pokrenut.

„Sad je mjesec juni, još uvijek ni jednu stvar da je načelnik i uprava opštine Istočna Ilidža po tom pitanju. Vrtić za koji je izdvojeno milion maraka kreditnih sredstava za koji još uvijek ništa nije pokrenuto. Druga stvar, garaže koja se pravi nisu dovedene do krajnje faze. Imamo isto tako obećanje iz kreditnih sredstava o 4 miliona koje je opština Istočna Ilidža podigla početkom ove godine, o izgradnji multifunkcionalne sportske dvorane, ni tu ništa nije pokrento. Niti jedan ovaj razvojni projekat uopšte nije pokrenut", rekao je Nataša Šehovac, odbornica SNSD-a u SO Istočna Ilidža.

Ko sarađuje sa Vladom, ko predlaže kojeg kandidata, rolerkoster u opozicionim redovima prisutan je gotovo svaki dan. Po svemu sudeći, u izbornoj godini će teško do jedinstva.