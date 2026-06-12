Vukanović "zakuvao" i sa svojim poslanikom: Savanoviću nuđeno da bude treći na listi, on to odbio

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red potvrdio je da je došlo do razmimoilaženja sa njegovim poslanikom Milanom Savanovićem. Problem je nastao, kako tvrdi Vukanović, nakon što je Savanoviću rečeno da neće biti "nosilac liste u Banjaluci".

"Tačno je da je Savanović bio nezadovoljan činjenicom da neće biti nosilac liste u Banjaluci", rekao je Vukanović koji je danas u Sarajevu prijavio predizbornu koaliciju sa Igorom Crnatkom i njegovim PDP-om Republike Srpske.

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Vukanović je rekao da će unutar Liste za pravdu i red, gotovo svi nosioci će biti novi ljudi.

"Oni koji su već dobili šansu, ti su ljudi, ako se trči 100 metara, poslanici su već na 50-tom metru. Biće gotovo svi novi nosioci", kaže Vukanović.



Lider Liste za pravu i red, kaže da je obišao gradove i da je "dao slobodu ljudima kako će biti složene liste". Ipak, kako sam kaže, on je selektor i kapiten ekipe.



"Bio sam u Prijedoru i Bijeljini. Dao sam slobodu da se dogovore ko će biti nosilac i kako složite listu, mislim da je to vrhunac demokratije, ali ja sam ja sam selektor i kapiten ekipe i moja politička procjena je da će saradnja sa Igrom Crnatkom dati da je 2+2 dati 5. Savanoviću je nuđeno mjesto broj 3, on to nije želio. Šta ćemo? Takva je politika, ne igraju uvijek isti ljudi, ja se nikog ne odričem", rekao je Vukanović.

Savanović zamjenik predsjednika Kluba u NS RS

Podsjećamo, Milan Savanović izabran je za narodnog poslanika na izborima 2022. godine, te je u Narodnoj skupštini poslanik pokreta "Za pravdu i red". Ujedno je, kako se navodi na sajtu Narodne skupštine Republike Srpske, zamjenik predsjednika Kluba poslanika "Za pravdu i red".

Takođe, zamjenik je predsjednika Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

Crnadak u maju osnovao stranku

Takođe, podsjećamo, da je Igor Crnadak, 7. maja, objavio da je osnovao stranku PDP Republike Srpske.

"Mi idemo na izbore. PDP Republike Srpske biće na listiću, u oktobru kada budete glasali", rekao je Crnadak i dodao:

"Idemo na ove izbore da pomognemo da se naše društvo promijeni, da se naša ideja o modernoj i razvijenoj Republici Srpskoj realizuje".

Crnadak je donedavno obavljao funkcije potpredsjednika PDP-a i šefa poslaničkog kluba te stranke u NS RS. Stranku i funkcije je napustio zbog neslaganja sa predsjednikom partije i liderom pokreta "Sigurna Srpska" Draškom Stanivukovićem.