Logo

Vatrogasci se bore sa varenom stihijom: Dva požara kod Trebinja

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 13:17

Komentari:

0
Пожар код Требиња
Foto: ATV

Na području sela Hum i Kotezi aktivna su dva požarišta na kojima pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Vatrogasnog društva Lastva i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica vode tešku i neprekidnu borbu protiv vatrene stihije.

Gašenje požara dodatno otežavaju jak vjetar, koji neprestano mijenja pravac i razbuktava vatru, kao i miniran i izuzetno nepristupačan teren, zbog čega je pristup pojedinim dijelovima požarišta izuzetno rizičan i ograničen. Uprkos tome, vatrogasci ostaju na terenu i ulažu maksimalne napore da zaustave širenje požara i zaštite živote ljudi, imovinu i prirodna bogatstva.

мобилни радар-муп кс-10122025

Društvo

Vozači, oprez: Nove kamere i radari na putevima, evo na kojim lokacijama

"Apelujemo na građane da ne prilaze požarištima, da ne pale vatru na otvorenom i da poštuju uputstva nadležnih službi. Svaki neodgovoran postupak može izazvati nove požare i dodatno ugroziti živote ljudi koji se bore sa vatrenom stihijom. Naše ekipe ostaju na terenu sve dok požari ne budu u potpunosti stavljeni pod kontrolu", navode vatrogasci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Trebinje

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

ЈП "Аутопутеви Републике Српске"

Gradovi i opštine

Kupovina TAG uređaja sada još dostupnija građanima

4 h

0
Скупштина града Источног Сарајева

Gradovi i opštine

Rekordan budžet Istočnog Sarajeva, čak 34 miliona KM

20 h

0
У Фочи је данас потписан уговор о реконструкцији двије градске котловнице- у Крајишкој улици и Средњошколском центру (СШЦ), које ће умјесто угља, како је то било до сада, убудуће користити пелет.

Gradovi i opštine

Kreće rekonstrukcija kotlovnica u Krajiškoj ulici i SŠC, uskoro i u Samoborskoj

1 d

0
Директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић и градоначелник Градишке Зоран Аџић потписали су данас у Бањалуци Протокол о приступу подацима

Gradovi i opštine

Digitalizacija usluga: Poreska uprava i Gradiška potpisali protokol

1 d

0

  • Najnovije

16

04

Iranski general šokirao tvrdnjom o oružju koje je SAD koristila u ratu!

15

58

TikToku prijeti velika kazna EU

15

47

Jak vjetar otežavao gašenje: Požar u selu Hum pod kontrolom, objekti nisu ugroženi

15

42

Foča dobija Trg porodice i novo šetalište uz Drinu

15

35

Ko je gdje sahranjen? Selak pozvao nadležne da provjeri navode iz objave na društvenim mrežama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima