Vatrogasci se bore sa varenom stihijom: Dva požara kod Trebinja

Na području sela Hum i Kotezi aktivna su dva požarišta na kojima pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Vatrogasnog društva Lastva i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica vode tešku i neprekidnu borbu protiv vatrene stihije.

Gašenje požara dodatno otežavaju jak vjetar, koji neprestano mijenja pravac i razbuktava vatru, kao i miniran i izuzetno nepristupačan teren, zbog čega je pristup pojedinim dijelovima požarišta izuzetno rizičan i ograničen. Uprkos tome, vatrogasci ostaju na terenu i ulažu maksimalne napore da zaustave širenje požara i zaštite živote ljudi, imovinu i prirodna bogatstva.

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"Apelujemo na građane da ne prilaze požarištima, da ne pale vatru na otvorenom i da poštuju uputstva nadležnih službi. Svaki neodgovoran postupak može izazvati nove požare i dodatno ugroziti živote ljudi koji se bore sa vatrenom stihijom. Naše ekipe ostaju na terenu sve dok požari ne budu u potpunosti stavljeni pod kontrolu", navode vatrogasci.