Više od dva mjeseca bez odgovora o odbijanju puštanja Mladića na liječenje

Odbrana generala Ratka Mladića više od dva mjeseca čeka odgovor na pismo koje je uputila komitetima UN za ljudska prava nakon posljednjeg odbijanja Haga da ga zbog teškog zdravstvenog stanja puste na liječenje u Srbiju, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

"Nemamo još nikakav odgovor, inače, sporo odgovaraju i to može da traje mesecima. Oni bi morali da nam daju bilo kakav odgovor", rekao je Darko Mladić.

Najavio je da će njegovog oca naredne sedmice u Hagu posjetiti Ambasador Srbije u Holandiji i državni sekretar Livija Pavićević, a u petak dva najbliskija ratna druga i prijatelja, jedan iz Republike Srpske i jedan koji sad živi u inostranstvu.

Darko Mladić je rekao da u Hagu nisu prihvatili nikakvu sugestiju ljekara iz Srbije u vezi sa liječenjem njegovog oca i da terapiju "guraju po svom".

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On i njegov najmlađi sin danas su se video-kolom čuli sa generalom za koga je rekao da je loše, ali stabilno. "Pola sata smo pomalo pričali. Sretan sam da je stanje sad stabilno i da se ne pogorša", rekao je Darko.

Napomenuo je da je njegovog oca unazad dvije sedmice posjetio i sveštenik Vojislav Bilbija, da su čak uspjeli da odigraju partiju šaha i da generalu sve ove posjete mnogo znače. "Neko je uvek s njim", rekao je Darko.

Kada je riječ o snimanju filma o njegovom ocu, Darko je naveo da je 95 odsto materijala snimljeno i da će se, kada obezbijede računar, krenuti sa montažom.

Haški Mehanizam odbio je 14. maja zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Neposredno nakon toga odbrana se obratila različitim komitetima UN za ljudska prava, koji do sada nisu poslali nikakav odgovor.

General se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gd‌je je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

(SRNA)