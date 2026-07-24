Kamion sletio u more, prava sreća da niko nije stradao

Na poznatom kupalištu Zlatne stijene u Puli, danas se odigrala prava drama. Naime, kamion iz komunalnog preduzeća je, iz još uvijek neutvrđenih okolnosti, skliznuo u more.

Prema pisanju hrvatskih medija, vozač je uspio iskočiti iz kabine u posljednjem trenutku.

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On je zadobio je lakše povrede te je prevezen u Opštu bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju, piše Istarski.hr

Na mjesto nezgode odmah su upućeni vatrogasci, policija i ronioci koji su osigurali područje i započeli intervenciju.

Srećom, od kupača niko nije povrijeđen, iako su se u trenutku incidenta na plaži nalazili brojni kupači. Jedan od njih ispričao je da se morao baciti u more kako bi izbjegao kamion koji je nekontrolisano klizio prema obali.

Drugi očevidac naveo je da su se on i dijete sunčali kada je kamion prošao neposredno pored njih, što je izazvalo paniku među prisutnima. Prema prvim informacijama, prava je sreća da niko nije stradao.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a okolnosti pod kojima je kamion završio u moru biće utvrđene policijskom istragom.

Nadležne službe rade na izvlačenju vozila i osiguravanju mjesta događaja.