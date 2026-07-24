Logo

Kamion sletio u more, prava sreća da niko nije stradao

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 14:55

Komentari:

0
Камион слетио у море код Пуле.
Foto: Istarski.hr/Facebook/Screenshot

Na poznatom kupalištu Zlatne stijene u Puli, danas se odigrala prava drama. Naime, kamion iz komunalnog preduzeća je, iz još uvijek neutvrđenih okolnosti, skliznuo u more.

Prema pisanju hrvatskih medija, vozač je uspio iskočiti iz kabine u posljednjem trenutku.

хапшење, лисице

Svijet

Zaplijenjene četiri tone kokaina: Među uhapšenima državljanin Srbije

On je zadobio je lakše povrede te je prevezen u Opštu bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju, piše Istarski.hr

Na mjesto nezgode odmah su upućeni vatrogasci, policija i ronioci koji su osigurali područje i započeli intervenciju.

Srećom, od kupača niko nije povrijeđen, iako su se u trenutku incidenta na plaži nalazili brojni kupači. Jedan od njih ispričao je da se morao baciti u more kako bi izbjegao kamion koji je nekontrolisano klizio prema obali.

Drugi očevidac naveo je da su se on i dijete sunčali kada je kamion prošao neposredno pored njih, što je izazvalo paniku među prisutnima. Prema prvim informacijama, prava je sreća da niko nije stradao.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a okolnosti pod kojima je kamion završio u moru biće utvrđene policijskom istragom.

Nadležne službe rade na izvlačenju vozila i osiguravanju mjesta događaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Pula

kamion sletio u more

More

nezgoda

Komentari (0)

Pročitajte više

Вера Питулић Српкиња која је убијена у Даласу.

Svijet

Niko nije slutio da je u opasnosti: Novi detalji o ubistvu Srpkinje u Dalasu

1 h

0
Стан кључеви

Društvo

Astronomske cifre u Srpskoj: Evo koliko su plaćeni stan i kuća

2 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Od vozača oduzet automobil, za kazne duguje 37.000 KM

2 h

0
Дрога, бомбе и оружје заплијењени у претресу у Источној Илиџи

Hronika

U kući krio 800 grama droge, osam bombi i oružje!

2 h

0

Više iz rubrike

Снијег почео да пада у јулу на планини Бјесалици у Црној Гори.

Region

U Crnoj Gori pada snijeg: Nestvarni prizori u julu

3 h

1
Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

Region

Radoje Zvicer osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora

3 h

0
More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela

Region

Horor u Hrvatskoj: Tijelo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji užasa

3 h

0
Представили се као љекари и узели им све што су имали: Морбидна превара хара регионом

Region

Predstavili se kao ljekari i uzeli im sve što su imali: Morbidna prevara hara regionom

4 h

0

  • Najnovije

16

04

Iranski general šokirao tvrdnjom o oružju koje je SAD koristila u ratu!

15

58

TikToku prijeti velika kazna EU

15

47

Jak vjetar otežavao gašenje: Požar u selu Hum pod kontrolom, objekti nisu ugroženi

15

42

Foča dobija Trg porodice i novo šetalište uz Drinu

15

35

Ko je gdje sahranjen? Selak pozvao nadležne da provjeri navode iz objave na društvenim mrežama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima