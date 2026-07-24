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Niko nije slutio da je u opasnosti: Novi detalji o ubistvu Srpkinje u Dalasu

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ATV redakcija
24.07.2026 14:32

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Вера Питулић Српкиња која је убијена у Даласу.
Foto: Facebook

Smrt Srpkinje V. P. (41), čije je tijelo pronađeno u automobilu u Dalasu, potresla je i Srbiju i srpsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zbog sumnje da ju je ubio, uhapšen je njen partner, dok američki istražitelji nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti zločina.

O tome šta bi moglo da bude ključno za rasvetljavanje slučaja, kako izgleda istraga u SAD, ali i kakve procedure očekuju porodicu, u emisiji "Redakcija" govorili su penzionisani pripadnik MUP-a Miloje Ćirović i glumac ejan Jelača, koji godinama živi u Americi.

Ćirović je istakao da svaka istraga ovakvog zločina mora da pruži odgovore na nekoliko osnovnih pitanja.

"Kod ovakvih krivičnih dela veoma je važno dati odgovor na nekoliko pitanja - zašto, kako i ko. Ovde znamo ko je žrtva, a prema onome što se moglo čuti u medijima i informacijama koje su se pojavile, najverovatnije je u pitanju ljubomora.

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Oni su prethodno bili na jednoj proslavi gdje je konzumiran alkohol, ali ostaje pitanje da li je korišćen samo alkohol ili i neke druge psihoaktivne supstance. U svakom slučaju, dići ruku na ženu i počiniti ovakav zločin ne može da uradi normalan čovjek i čovjek koji je u stanju pune svijesti", rekao je Ćirović.

On je naglasio da je američka policija reagovala veoma brzo, ali da tek predstoji najvažniji dio istrage.

"Tijelo je pronađeno, partner je uhapšen i sada je najvažnije utvrditi kakve su povrede na telu, u kom delu tela su nanete, kojim predmetom i da li je posljedica nasilja, a sve ostalo mora da potvrdi istraga. U narednim danima očekujemo nove informacije", rekao je on.

Podsjetimo, Doni N. B. (38) iz Dalasa, kako Kurir saznaje, uhapšen je 21. jula zbog ubistva Srpkinje Vere Pitulić (41) u SAD. Tijelo nesrećne žene, kako je Kurir pisao, pronađeno je u utorak u automobilu, a policija je, kako saznajemo, istog dana stavila lisice na ruke njenom partneru, koji se sumnjiči da joj je naneo teške povrede zbog kojih je preminula.

Način na koji joj je nanio povrede, kao i tačno vrijeme smrti još uvijek su predmet istrage.

Niko nije slutio da je opasnost blizu

Govoreći o tome kako je ovaj slučaj od‌jeknuo u SAD-u, Dejan Jelača istakao je da je vijest izazvala veliku pažnju u Teksasu, ali da je zbog aktivne istrage malo zvaničnih informacija dostupno javnosti.

"Sigurno je da je ovo jedna od glavnih tema u medijima u saveznoj državi Teksas. Nije vijest na federalnom nivou, ali jeste veoma zastupljena u lokalnim medijima. Međutim, izveštavanje je prilično šturo upravo zato što je istraga u toku i nema mnogo detalja. Postoji mnogo različitih priča i kontroverzi o tome kada je posljednji put viđena i šta se tačno dogodilo, ali sve to treba uzeti sa rezervom dok istraga ne bude završena", rekao je Jelača, prenosi Kurir.

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ubijena Vera Pitulić

Ubistvo

ubijena Srpkinja u Dalasu

Dalas

istraga

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