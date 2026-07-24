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Lavrov: ŠOS će dodijeliti status partnera za 17 zemalja

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 14:13

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Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Šangajska organizacija za saradnju planira da objedini kategorije partnera u dijalogu i posmatrača u jedinstveni status partnera ŠOS-a, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Radili smo produktivno. Ovo je dio priprema za samit ŠOS-a, koji će biti održan ove jeseni u Biškeku. Nacrti dokumenata za lidere uključuju stvaranje univerzalnog centra za rješavanje novih izazova i prijetnji, kao i centra za borbu protiv kriminala povezanog sa drogom", rekao je Lavrov novinarima.

On je najavio da će trenutni partneri u dijalogu i posmatrači biti objedinjeni u jedinstvenu kategoriju partnera ŠOS-a.

Lavrov je podsjetio da ŠOS trenutno čini deset članica, 15 partnera u dijalogu i dva posmatrača.

"Ovih 17 zemalja biće odsad partneri, nadam se da se neće protiviti tome", dodao je Lavrov.

Šangajska organizacija za saradnju je međunarodna organizacija osnovana 2001. godine.

Njene članice su Bjelorusija, Indija, Iran, Kazahstan, Kirgizija, Kina, Pakistan, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan.

Partneri u dijalogu su Azerbejdžan, Jermenija, Bahrein, Egipat, Kambodža, Katar, Kuvajt, Maldivi, Mjanmar, Nepal, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Turska, Laos i Šri Lanka, a posmatrači su Avganistan i Mongolija, prenosi Srna.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Šangaj

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