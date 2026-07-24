Francuska zatražila pomoć u gašenju požara: Evakuisano više od 10.000 ljudi

Predsjednik Francuske Emanuel Makron saopštio je usljed velikih šumskih požara u blizini atlantske obale, Francuska zatražila pomoć od Evropske unije u gašenju istih.

Situacija ostaje izuzetno napeta s požarima koji pogađaju našu zemlju, posebno u Girondeu – napisao je Makron na X-u.

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– Francuska je zatražila aktiviranje mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Uskoro ćemo moći računati na pojačanja od dva hrvatska aviona Kanadera, dva portugalska aviona Air Tractor, kao i dva teška helikoptera Black Hawk iz Češke i Slovačke – dodao je.

Više od 10.000 ljudi evakuisano je tokom noći na jugozapadu Francuske nakon što se požar koji se brzo širi zahvatio najmanje 2.400 hektara zemlje zapadno od grada Bordeauxa, saopštili su zvaničnici u četvrtak, piše Kliks.