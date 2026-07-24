Vlada Srpske odobrila 850.000 KM za novo naselje u Ljubinju

Vlada Republike Srpske odobrila je 850.000 KM opštini Ljubinje za gradnju infrastrukture u novom naselju Hendeci, izjavio je Srni načelnik opštine Stevo Drapić.

"Očekuje se da će u ovoj godini infrastrukturni radovi u novom naselju biti završeni. Nakon što Skupštine opštine uključi ta sredstva u rebalans budžeta biće raspisan i tender za izvođenje radova u narednih mjesec dana", najavio je Drapić.

On je podsjetio da su u novom naselju Hendeci u Ljubinju 24 porodice, među kojima su mladi bračni parovi, u prethodnom periodu kupili parcele od opštine za izgradnju kuća po povoljnim uslovima.

Opština Ljubinje se obavezala da će uraditi kompletnu infrastrukturu, putnu, kanalizacionu, vodovodnu i elektro-mrežu, kao i prilazni most preko tamošnjeg potoka, pa je kod Vlade aplicirala za sredstva iz programa javnih investicija i taj prijedlog je prihvaćen.

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"To će mnogo značiti za opštinu Ljubinje i za ljude koji tamo planiraju da grade svoje kuće, da se ne bi dugo čekalo na gradnju infrastrukture", istakao je načelnik Ljubinja.

On je podsjetio da su se svi koji su kupili parcele na toj lokaciji u novom naselju obavezali da su dužni da u roku od dvije godine urade dvije ploče na svojim kućama, pa se neće dugo čekati na realizaciju tog projekta.

Vlada Republike Srpske donijela je izmjene i dopune odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125.740.000 KM, prenosi Srna.

Među tim projektima usvojena je informacija o potrebi finansiranja kapitalnih projekata u opštini Ljubinje koji se odnosi na izgradnju novog naselja Hendeci.